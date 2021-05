Nicolò Zenga e Marina Crialesi su Instagram

Dopo solo 6 mesi di fidanzamento la coppia ha deciso di convolare a nozze. Papà Walter Zenga si limita a un like

Nicolò Zenga e Marina Crialesi: matrimonio a prima vista o quasi. Il figlio di Walter Zenga e Roberta Termali e l’attrice di ‘Un posto al sole’ si erano conosciuti sui social durante il lockdown numero 2 e sono stati sufficienti 6 mesi di fidanzamento per decidere che era venuto il momento di sposarsi.

“HA DETTO SI !!!!” ha postato su Instagram Niccolò, con tanto di romantico scatto che incornicia i promessi sposi. Il matrimonio verrà celebrato nel 2022.

Un amore nato, come detto, durante il secondo lockdown, a novembre 2020. L’incontro tra Nicolò Zenga e Marina Crialesi in un primo momento è solo virtuale: messaggini su Instagram e poi lunghe ore passate al telefono. Poi i due prendono coraggio e decidono di incontrarsi. Si danno appuntamento a Roma, in un ristorante. Scatta il colpo di fulmine e da allora non si sono più lasciati.

“Sono l’uomo più felice del mondo”, ha commentato Zenga junior. I fan si sono subito complimentati, così come il fratello minore Andrea che ha dichiarato: “Che emozione!”.

Più misurato papà Walter Zenga, che si è limitato a mettere un semplice like al post.

Tra padre e figlio, da tempo, i rapporti sono difficili. Nicolò Zenga aveva confessato i problemi parlandone pubblicamente nella casa del ‘Grande fratello Vip’: “In 31 anni non sono mai riuscito a instaurare un rapporto con mio padre. Non è stato un papà, è stato un miraggio, una rincorsa costante…”, aveva ammesso Nicolò. Che poi rincarando la dose aveva aggiunto: “Credo di sapere come si fa il padre. Mio padre mi ha dato un formidabile insegnamento ‘negativo’: io sarò il suo contrario”.

Marina Crialesi: chi è la futura sposa di Nicolò Zenga

Marina Crialesi, classe 1989, è un’attrice calabrese cresciuta a Rimini. A caccia di successo si sposta nella Capitale e decide di iscriversi alla scuola di recitazione di Jenny Tamburi. Dopo il diploma, si trasferisce a Milano per cominciare una carriera da attrice teatrale. Dopo alcuni film, Marina recita nella fiction ‘I bastardi di Pizzo Falcone’ per poi entrare a far parte del cast di della soap ‘Un posto al sole’ con il personaggio dell’avvocato Beatrice Lucenti. Ruolo che le assicura la definitiva notorietà.

