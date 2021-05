Miley Cyrus

La cantante e attrice è una accanita igienista, dedita soprattutto a yoga e pilates

Yoga, pilates e una dieta a base di frutta, verdura e pesce. Questi i segreti di bellezza di Miley Cyrus. L’attrice e cantante americana, classe 1992, è una vera salutista. Recentemente ha raccontato la sua routine quotidiana per spingere altri giovani della sua generazione ad abbandonare fumo e alcol e a puntare sul benessere.

L’ex ragazzina prodigio di Disney Channel, diventata celebre con il personaggio di Hannah Montana, mangia solo riso, quinoa, amaranto, grano saraceno, avena senza glutine, teff. Nel suo regime alimentare c’è spazio anche per molta frutta e verdura, soprattutto dopo gli allenamenti, e frullati naturali ricchi di vitamine.

Miley Cyrus ogni giorno non si fa mancare noci, semi, legumi e prodotti della soia come il tempeh e i panetti di tofu fermentato. Oltre a latte di mandorla e di cocco al posto di quello normale o di soia e i dolci, come i brownie vegani. La mattina invece niente caffè. Per svegliarsi l’artista preferisce smoothie con frutta, latte di mandorla o cocco, semi di canapa o burro di mandorle o avocado. A pranzo sceglie un piatto di verdure miste saltate in padella con riso integrale e tempeh a tocchetti. A cena un’insalata o una crema di verdure con legumi. Ogni tanto si concede qualche trasgressione, come le patatine fritte, i sorbetti di frutta e la pizza.

Miley Cyrus al top

Miley Cyrus, che ama provocare, è anche molto attenta alla forma fisica. Il suo allenamento comprende tantissimo yoga, di cui è una patita, almeno 6 volte a settimana. Quello che pratica la cantante è l’ashtanga yoga, uno stile che forgia tutti i muscoli del corpo. E poi il pilates: mezz’ora al giorno insieme con il suo personal trainer.

Anche grazie a questo rigore Miley Cyrus ha fatto tantissima strada: ha vinto 2 Billboard Music Awards, 2 Mtv Europe Music Awards, 3 Mtv Video Music Awards e 17 Teen Choice Awards su 43 candidature, risultando l’artista più nominata nella storia della manifestazione. Senza dimenticare la nomination ai Golden Globes per la Miglior canzone originale con il brano ‘I Thought I Lost You’ nel 2008 e ai Grammy Awards per il miglior album pop vocale con ‘Bangerz‘ nel 2015.

Con il suo ultimo album, ‘Plastic Hearts’, Miley ha raggiunto il primo posto nella classifica degli album rock negli Stati Uniti ed è una delle 3 artiste donne degli ultimi 3 decenni ad aver ottenuto un miliardo di ascolti su Spotify.

