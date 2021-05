Mara Adriani

L'ex concorrente del 'Grande Fratello' ha deciso di tornare in Italia e di cambiare vita

E’ stata una delle protagoniste della decima edizione del ‘Grande Fratello’, fra il 2009 e il 2010. Adesso Mara Adriani ha deciso di puntare tutto sulla famiglia. Raggiunti i 34 anni, ha rivelato di aspettare un bambino. Non solo, l’ex gieffina ha anche deciso di lasciare Londra per tornare definitivamente a vivere in Italia. L’annuncio è arrivato sulla sua pagina Instagram dove Mara ha postato le immagini della sua pancia, alla 28esima settimana, aggiungendo tutta la sua emozione. “Non vedo l’ora”, ha scritto facendo riferimento all’arrivo del suo primo bebè.

Dopo essere diventata popolare nella Casa più spiata d’Italia, Mara Adriani era volata a Londra con l’intenzione di cominciare una nuova vita all’estero. Quest’anno, complice la Brexit che rende più complicata la residenza nella capitale britannica, ha deciso di tornare in Italia. Naturalmente con Fabio, il suo grande amore e papà del nascituro. Mara ha scelto la sua città natale, Roma, come nuova casa.

L’entusiasmo di Mara Adriani

Sarebbe stato proprio Fabio a proporle di lasciare la Gran Bretagna. E, a quanto sembra, Mara Adriani ha subito dimostrato il suo entusiasmo. Così ha pubblicato sui suoi canali social una foto insieme con il compagno nel quale ha scritto: “Mi prende e mi porta via”. Quando un suo fan le ha chiesto incuriosito “Ti riporta in Italia?”, la riposta è stata affermativa.

Nonostante siano passati 12 anni dal suo ingresso al ‘Grande Fratello’, Mara Adriani è ancora una delle concorrenti più amate. Del resto, proprio la numero 10 è stata un’edizione diversa dal solito. Per festeggiare il decennale del reality, Mediaset aveva infatti deciso di anticipare di qualche mese la messa in onda del programma e di prolungarlo di alcune settimane.

La durata è stata complessivamente di 134 giorni e i concorrenti hanno trascorso nella Casa le festività del Natale e del Capodanno. La finale si è svolta appunto l’8 marzo 2010. A vincerla è stato Mauro Marin. Ma nessuno si è dimenticato di Mara Adriani, diventata famosa per la sua storia con Alberto Baiocco, concorrente proveniente da Vasto, all’epoca 26enne.

I due sono stati una bella coppia per un po’, poi la storia è finita e Mara ha deciso di cominciare una vita lontana dai riflettori della tv. Un percorso coronato dall’incontro con Fabio e da una bellissima gravidanza.

