Vittorio Sgarbi

II critico d'arte e deputato ha festeggiato a Sutri, il comune in provincia di Viterbo di cui è sindaco

Festa per pochi intimi con sorpresa per i 69 anni di Vittorio Sgarbi, festeggiato a Sutri, in provincia di Viterbo.

Al momento della torta, ha intonato ‘Tanti auguri a te’ Andrea Bocelli, ospite dalla festicciola con la moglie Veronica Berti. Nel video, che ci ha mandato Salvo Nugnes, curatore di mostre d’arte e amico del festeggiato, si vede anche un insolito Sgarbi in versione familiare: “Amore…”, dice rivolto a Sabrina Colle quando arriva la torta. E poi il bacio a fior di labbra con la fidanzata.

Bocelli canta Tanti auguri a Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri, ha conferito la cittadinanza onoraria ad Andrea Bocelli e all’architetto Paolo Portoghesi con le seguenti motivazioni: per Bocelli “Sol Invictus del canto lirico, la cui voce si innalza al cielo per allietare il paradiso. Il dono di Bocelli è nel cuore di tutti i cittadini, e accresce il nostro amore per la vita”; per Portoghesi “l’architetto che dalla Roma barocca di Bernini e Borromini ha trovato la vertigine del suo pensiero e il centro della sua vita in Tuscia, a Calcata, dove consuma i giorni e le notti nel pensiero di Dio”.

