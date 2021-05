Kate Middleton

La moglie del principe William vuole fare di sua figlia un'icona di stile

La principessa Charlotte ha appena compiuto sei anni, ma sembra già avviata a una solida carriera come baby influencer di moda. Sua madre, Kate Middleton, avrebbe infatti deciso di cambiare il look della sua secondogenita, con l’obiettivo di farla diventare una vera e propria icona di stile. Sulle orme della nonna che non ha mai conosciuto, Lady Diana.

A testimoniare questo cambio di rotta è la stilista ufficiale di mamma e figlia che, ai media britannici, ha spiegato come Kate Middleton stia progressivamente facendo scelte di look più audaci per la piccola Charlotte. “Non vediamo l’ora di ammirare lo stile della principessa Charlotte svilupparsi mentre lei continua a crescere e maturare, e non abbiamo dubbi che diventerà un’icona di stile tanto quanto lo è sua madre”, ha proseguito la stilista.

Finora avevamo visto la principessa Charlotte sempre con vestitini dai colori tenui, nelle tonalità del pastello. In occasione del suo sesto compleanno ha invece sfoggiato un look diverso, con un abitino a fiori decisamente più acceso e appariscente. I suoi vestiti sono disegnati da stilisti di fama internazionale, ma vengono spesso anche acquistati da catene di moda low cost.

Le scelte di Kate Middleton

A sceglierli è sua madre Kate, consigliata dalla stilista di fiducia. Ma sembra che la piccola Charlotte abbia un temperamento forte e che abbia la tendenza a dimostrare la sua indipendenza. Recentemente la stampa inglese ha raccontato che quando qualcuno chiede alla bimba quanti anni abbia lei risponda: “Adesso ho sei anni e posso fare quello che voglio”. Segno che presto potrebbe imporre i suoi gusti anche nella scelta del look.

Charlotte ha festeggiato il suo sesto compleanno nel giardino di casa. Suo padre, il principe William, per l’occasione ha invitato anche una famiglia di amici. Una piccola gioia per compensare la festa decisamente più low profile dello scorso anno, quando i Windsor erano stati costretti a rimanere soli a causa del lockdown.

“Non è stata una festa vera e propria, ma abbiamo cercato di renderla il più divertente possibile”, ha fatto sapere William. Che poi ha concluso: “I miei bambini stanno crescendo molto velocemente”.

