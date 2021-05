Da Michelle Hunziker a Chiara Ferragni tutte si godono la giornata a loro dedicata con i loro figli

Alena Seredova abbraccia la sua piccola Vivienne Charlotte, Alessia Marcuzzi si gode il suo Tommaso Inzaghi, ormai diventato grande, e la dolce Mia Facchinetti, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti. Nel giorno della festa della mamma anche le vip si dedicano al loro giorno speciale. Un giorno da passare con le loro famiglie.

Anche Antonella Clerici coccola la sua Maelle, nata dalla storia con il ballerino Eddy Martens, storia poi finita nel 2016. Le due sono legatissime, come ha raccontato la conduttrice recentemente. Antonella ha aggiunto di fidarsi molto della sua bambina. Ed è speciale anche il rapporto fra Asia Argento e sua figlia, Anna Lou Castoldi, primogenita del cantante Morgan. La ragazza ormai è grande, ha debuttato al cinema nel 2014 e almeno per il momento sembra non voler seguire le orme del suo papà. Ma Asia ha anche un altro bimbo: Nicola Giovanni, che non perde occasione di coccolare teneramente.

Festa della mamma da ricordare

Questa festa della mamma è molto speciale anche per Chiara Ferragni, che ha appena dato alla luce la sua piccola Vittoria. La bimba, secondogenita di Fedez, è già una piccola star dei social proprio come suo fratello Leone, tre anni.

Questo è un anno indimenticabile anche per l’ex velina Costanza Caracciolo che, con l’ex calciatore Bobo Vieri, ha coronato il sogno di diventare mamma con la nascita di Stella e per Eleonora Daniele che, a 44 anni, è la felicissima mamma di Carlotta, nata poco meno di un anno fa.

E cosa dire di Elisabetta Canalis? Al caldo di Los Angeles si gode tutto il suo amore per Skyler Eva, nata dal matrimonio con il medico americano Brian Perri. Mamma e figlia raccontano quasi ogni giorno le loro avventure californiane sulla pagina Instagram dell’ex velina.

E poi, naturalmente, ci sono Michelle Hunziker e le sue tre figlie. La primogenita, Aurora Ramazzotti, figlia anche del cantante Eros, è una giovane donna molto seguita sui social. Le due piccoline, Celeste e Sole Trussardi, si godono invece le coccole della loro mamma.

