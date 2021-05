Eva Mendes

L'attrice, compagna di Ryan Gosling, ha ammesso di essere stata molto insicura in passato

È considerata una delle donne più belle del mondo, eppure Eva Mendes non ha sempre amato il suo iconico viso. L’attrice, compagna del collega Ryan Gosling, ha condiviso con i suoi follower su Instagram un sentimento che fin qui non aveva rivelato. La diva, 47 anni, ha caricato un’immagine ravvicinata di un film uscito intorno al 2001 in cui sembrava incantevole con i suoi capelli ben pettinati e il suo trucco perfetto con le labbra carnose e lucide. Ma nella sua didascalia l’attrice ha scritto che all’epoca credeva che il suo viso fosse “strano” e che la sua “struttura ossea fosse troppo particolare”. Adesso, vent’anni dopo, ammette invece di aver rivalutato la sua immagine.

“Mi sono appena imbattuto in questa immagine di un film che è stato girato circa 20 anni fa”,

ha esordito Eva Mendes, mamma di Esmeralda, sei anni, e Amanda, quattro. Figlie anche di Gosling. “Ricordo di aver visto questa foto allora e di aver pensato che la mia faccia fosse strana e che la mia struttura ossea fosse strana. Insomma, ricordo tutte le insicurezze che può avere una ragazza di 26 anni”, ha aggiunto Eva Mendez.

“La giovinezza è sprecata con i giovani”



Con il tempo naturalmente le cose sono cambiate e adesso la diva nata in Florida ama la sua immagine. “Vorrei avere ancora quella faccia strana e quella strana struttura ossea, ha scherzato la star di ‘Hitch’. Che poi aggiunto: “Se odi una tua foto prova a riguardarla fra vent’anni. Quasi sicuramente ti piacerà”. Infine, Eva Mendez ha anche citato il drammaturgo Oscar Wilde: “La giovinezza è sprecata con i giovani”.



Il ritorno di Eva Mendes

Intanto Vin Diesel, star della saga di ‘Fast & Furious’, ha anticipato la possibilità che Eva Mendes ritorni nel cast. L’attrice statunitense di origine cubana ha fatto il suo debutto in questa serie nel 2003, in ‘2 Fast 2 Furious’, dove ha interpretato l’agente sotto copertura Monica Fuentes. Dopo essere stata assente nei successivi tre sequel, il personaggio di Monica ha fatto ritorno in un breve cameo nella scena dopo i titoli di coda di Fast & Furious 5′ del 2011. Ora la bellissima Eva potrebbe tornare prima della conclusione definitiva della saga.

