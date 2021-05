David Beckham

L'ex calciatore si è messo dietro la macchina da presa per aiutare la moglie stilista

Di doti David Beckham in questi anni ha dimostrato di averne molte. È stato un campione di calcio, è stato un modello (lo è ancora), ha disegnato vestiti, ha contribuito all’ideazione di un profumo, è un manager ed è diventato esperto di investimenti. Mai, prima di oggi, aveva però evidenziato il suo talento come regista. E invece questa volta l’ex campione inglese ha deciso di mettersi dietro la macchina da presa per aiutare sua moglie Victoria in un video.

Di ritorno da Miami verso il Regno Unito, la stilista ha deciso di girare una clip per parlare della sua nuova linea beauty. E così ha chiesto proprio a suo marito di occuparsi del set, in collaborazione con l’amico e hairstylist di fiducia, Ken Paves. È stata la stessa Victoria a pubblicare le immagini del backstage sui suoi canali social. David Beckham appare completamente a suo agio come cameraman, all’interno di una toilette molto chic che la coppia ha scelto come location per il video.

David Beckham maestro di stile

Anche questa volta David Beckham e sua moglie Victoria hanno dimostrato di essere maestri di stile. Del resto, proprio l’ex Spice Girl ha recentemente rivelato che è stata la sua band tutta al femminile ad aver ispirato Beyoncé, diventata poi una popstar di popolarità planetaria. “Ho incontrato Beyoncé alcuni anni fa, e lei in realtà mi ha detto che sono state proprio le Spice Girls ad averla ispirata. Ha detto che la nostra band le fatto desiderare di fare ciò che poi ha fatto”, ha raccontato Victoria ai media.

Le Spice Girls sono diventate famose nel 1996, si sono separate nel Duemila dopo che Geri (Ginger Spice) ha deciso di lasciare il gruppo. Nel corso degli anni di tanto in tanto si sono riunite. Anche se Victoria, diventata ormai una stilista affermata in tutto il mondo, ha deciso di non unirsi al quartetto per il tour più recente: lo Spice World del 2019. Victoria ha preferito dedicarsi alla sua nuova professione e alla famiglia: i suoi quattro figli e il suo adorato marito David Beckham. I due, a breve, sono attesi da un evento importantissimo: le nozze del primogenito Brooklyn.

