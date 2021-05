Damiano David dal suo profilo Insagram

La fidanzata del frontman dei Maneskin soffre di vulvodinia, una sindrome che rende dolorosi i rapporti sessuali

Damiano David annuncia pubblicamente di essere fidanzato. Il frontman dei Maneskin ha sempre evitato di raccontare i particolari sulla sua vita privata. Da giorni, però, i rumors su una sua presunta relazione con Drusilla Gucci, pronipote del fondatore del celebre marchio di moda e naufraga dell”Isola dei Famosi 2021′, erano diventati insistenti. Troppo.

Così Damiano ha deciso di presentare ufficialmente la fidanzata. Con una storia Instagram ha ammesso: “Dopo quasi 4 anni si può dire, no?”. Il post ritrae Damiano abbracciato alla modella e influencer Giorgia Soleri. La coppia era stata già pizzicata in passato da ‘Novella 2000‘. Ma nessuno dei due aveva mai confermato né smentito la notizia.

Damiano David e Giorgia Soleri, stessa squadra

Giorgia Soleri è nata a Roma 25 anni fa, ed è una modella e influencer, legata all’agenzia romana Deck Communication. Il suo profilo Instagram conta 115mila follower (tanti ma non tantissimi, il profilo di Damiano supera il milione di follower), ed è ricchissimo di post che spaziano dalla vita professionale a quella privata.

Damiano David e Giorgia Soleri hanno un tatuaggio in comune: la scritta ‘same team’ (stessa squadra), sul braccio sinistro. La fidanzata di Damiano è protagonista dell’ultimo spot della birra Moretti, in onda in tv dal 4 maggio.

La modella, come si legge dal suo profilo Instragam, si definisce così: “Poso, amo, mostro il culo su Instagram e mangio l’amatriciana. Nel mentre scrivo poesie e faccio la femminista guastafeste”. La giovane Giorgia, come racconta lei stessa sui social, soffrirebbe di vulvodinia, una sindrome che rende dolorosi i rapporti sessuali.

