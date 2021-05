Cristina Chiabotto da Instagram

Con un post su Instagram la conduttrice ed ex Miss Italia annuncia la nascita della prima figlia

“Benvenuta amore. Sei la nostra Luce! Io e papà ti amiamo già tantissimo”. Con queste parole Cristina Chiabotto annuncia su Instagram la nascita della sua prima figlia, Luce.

Un post mostra la manina della nuova arrivata con scritto: “Sei il regalo più bello della vita e non potevi che arrivare per la mia prima festa della mamma”.

Luce era attesa per il 4 maggio, ma la piccola ha deciso di venire alla luce il 7 maggio, e così oggi, nel giorno della festa mamma, Cristina Chiabotto ha voluto condividere la felicità del lieto evento.

Un nome prezioso quello di Luce, che sottolinea la fortuna di aver ricevuto un dono che diventerà presto la luce della famiglia e da grande la luce illuminante di amici.

Cristina, 34 anni, quel nome l’aveva scelto con il marito Marco Roscio un’estate nelle isole Baleari.

“Un nome che adoro e che mi sono tatuata sul polso il giorno del mio trentesimo compleanno, quasi cinque anni fa. Ero sulla mia isola del cuore, Formentera, e lì ho voluto suggellare con il tatuaggio l’inizio di una nuova consapevolezza. Luce è un nome dolce e un augurio per la mia bambina: quello di avere una serenità profonda, da trasmettere agli altri”, aveva spiegato Cristina Chiabotto in un’intervista al settimanale ‘Gente’.

Cristina Chiabotto: “Per un’anima che va via, una arriva”

Il secondo nome scelto dalla conduttrice ed ex Miss Italia per la piccola Luce è Maria, in onore nonna scomparsa nel maggio dello scorso anno per il Covid. “Avere un figlio era un progetto di vita che mio marito Marco e io cullavamo da un po’. Appena abbiamo ritenuto fosse arrivato il momento giusto, sono rimasta incinta.

Credo che sia un segnale che arriva dall’alto, un messaggio di speranza che mi ha dato un’iniezione di gioia pura in un momento come questo, così particolare e complicato per tutti. Sono sicura che dietro questo dono ci sia la mia nonna, venuta a mancare per colpa proprio del Covid a maggio. Il ciclo della vita continua. Per un’anima che va via, un’anima arriva”, aveva dichiarato la showgirl.

