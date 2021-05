Cristiano Ronaldo

Il campione portoghese ha viaggiato fra Torino e Lugano su un jet privato con la sua compagna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

È stata una fuga romantica a molti zeri quella che Cristiano Ronaldo si è concesso con la sua fidanzata Georgina Rodriguez. Il campione della Juventus è decollato da Torino alla volta di Lugano, e per l’occasione ha deciso di affittare un jet privato da mille e una notte. La coppia si è immortalata durante il viaggio.

A condividere le foto su Instagram è stata la modella che Cristiano Ronaldo potrebbe decidere di sposare a breve. Nelle immagini, il campione portoghese è sdraiato sul letto, un vero e proprio lusso per un aereo, e lei è rannicchiata al suo fianco. Per questo super aereo privato Ronaldo ha speso 5mila euro all’ora. Ma tutto in questo viaggio meraviglioso è stato all’insegna del lusso sfrenato.

Il look di Cristiano Ronaldo

Georgina è sportiva ma chic nel suo completo bianco, quello che non può passare inosservato però è la sua fantastica borsa blu elettrico. Una Birkin di Hermes dal valore di circa 5mila euro. Decisamente disinvolto appare anche Ronaldo, in un completo meno sobrio rispetto a quello della sua compagna e del quale non è nota la marca. Il look del campione cade però rovinosamente su un paio di fantasmini bianchi ai piedi che non si preoccupa di nascondere. Occhi molto attenti notano anche un altro dettaglio un po’ stonato: sul letto è distesa una coperta di pelliccia. Magari necessaria per ripararsi dall’aria condizionata dell’aereo, ma di certo non in linea con il sentimento animalista che oggi impera.

Il viaggio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez è stato una parentesi di romanticismo che la modella ha voluto condividere con i suoi fan. Come già altre volte aveva fatto in passato, svelando dettagli della vita familiare con il campione. Lei e l’attaccante portoghese sono genitori di Alana Martina, tre anni, mentre Ronaldo è padre di altri tre figli: i gemelli Eva e Mateo, nati in maternità surrogata negli Stati Uniti, e Cristiano Jr, dieci anni, la cui madre non è mai stata rivelata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata