Rihanna

La popstar, che presto dovrebbe pubblicare un nuovo album, è apparsa con un look decisamente nuovo

Cambio di look per Rihanna. La popstar ha deciso di sfoggiare un taglio di capelli corto, decisamente trendy e in grado di donare al suo viso ancora più personalità. Solo poche settimane fa la cantante era apparsa con lunghi boccoli scuri lungo le spalle. Ma si sa, lei è un vero e proprio camaleonte della scena musicale e ama stupire i suoi fan. Lo ha fatto anche questa volta, debuttando a un evento organizzato a Santa Monica, in California, con il suo nuovissimo stile.

La cantante di ‘Fenty’ ha scelto anche un look decisamente particolare, mostrando i suoi addominali scolpiti e messi in evidenza da un top corto bianco abbinato a un paio di pantaloni verdi e a scarpe con un tacco vertiginoso. Il tutto completato da un cappottino primaverile blu con tanto di boa lungo il collo.

Sono passati ormai 5 anni dalla pubblicazione dell’ultimo album di Rihanna. Correva il 2016 e la popstar ha scalato le classifiche mondiali con ‘Anti’. Nel frattempo però la sua popolarità è cresciuta anche in un altro settore: quello del beauty. Rihanna ha avuto infatti molto successo con la sua linea di cosmetici Fenty e con la collezione di lingerie Savage x Fenty.

Rihanna torna alla musica

Adesso sembra però che Rihanna sia pronta per tornare al suo grande amore, la musica. Voci a lei vicine assicurano che la popstar stia per pubblicare una nuova traccia. Un momento, questo, atteso da tempo da tutti i suoi fan. Si tratterebbe del suo nono album in studio e, nonostante i lunghi ritardi, dovrebbe arrivare a breve ed essere fortemente influenzato dall’amore di Rihanna per il reggae e la dancehall. “Lavoro sempre sulla musica e quando sarò pronta ne verrà fuori di nuova”, ha detto Rihanna ai media americani. “Quando succederà nessuno resterà deluso. So che la state aspettando da molto, ma ne varrà la pena”, ha aggiunto.

La popstar intanto sembra essere sempre più felice dal punto di vista sentimentale. Secondo la rivista ‘People’ lei e il suo fidanzato Rakim Athelaston Mayers, noto come AsAp Rocky, sarebbero inseparabili e legatissimi. “Entrambi sono molto legati alle comunità nelle quali sono cresciuti e hanno davvero molto in comune”, aggiunge la rivista. Insomma, per la popstar tutto sembra andare a gonfie vele.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata