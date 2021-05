Kate Middleton

La guerra a distanza con Meghan Markle si sposta in libreria

Anche Kate Middleton ha scritto un libro, proprio come sua cognata Meghan Markle. Non si tratta di un volume per bambini, ma di una raccolta di fotografie che racconta la vita dei cittadini britannici durante i mesi più difficili della pandemia. A differenza della Duchessa di Sussex, già travolta da un’accusa di plagio, la moglie di William è diventata un caso editoriale in poco tempo visto che il libro, dal titolo ‘Hold Still’, in Gran Bretagna è già considerato un bestseller.

Insomma, la guerra fra cognate prosegue a distanza, spostandosi nel campo dell’editoria. Per celebrare il suo ingresso ufficiale nel mondo della letteratura Kate Middleton ha organizzato un evento speciale alla National Portrait Gallery, nel centro di Londra. La principessa inglese, mamma di 3 figli, ha dato vita a una caccia al tesoro. Kate, grazie all’aiuto di alcuni collaboratori, ha infatti lasciato diverse copie del volume in luoghi particolari del Regno Unito. E all’interno del libro ha lasciato una lettera.

La passione di Kate Middleton

Kate Middleton è molto appassionata di fotografia. Ha iniziato la sua campagna di raccolta delle immagini durante il primo lockdown in Gran Bretagna, chiedendo al pubblico di inviare le foto più significative della loro esperienza durante l’emergenza Covid. Sono stati 100 i ritratti più toccanti entrati nel suo libro, su un totale di 1.300 arrivati da tutta la nazione. I proventi delle vendite andranno in beneficienza e saranno equamente divisi fra il sostegno al lavoro della National Portrait Gallery e Mind, un’associazione benefica per la salute mentale.

In occasione della sua apparizione Kate ha sorpreso tutti con un appariscente cappotto rosso, abbinato con un paio di scarpe dal tacco alto. Durante la sua visita, Kate ha anche incontrato Nicholas Cullinan, direttore della National Portrait Gallery, che ha confermato la presenza delle 100 immagini di ‘Hold Still’ nella collezione permanente della galleria. Insomma la moglie di William sembra lanciatissima anche nel mondo dell’editoria. E appare anche molto lontana dalle polemiche che rincorrono Oltreoceano sua cognata Meghan.

