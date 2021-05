Eleonora Daniele

La conduttrice, mamma da poco meno di un anno, pensa di nuovo alla maternità

E’ passato quasi un anno dalla nascita della piccola Carlotta ed Eleonora Daniele vorrebbe diventare mamma per la seconda volta. E’ stata la stessa conduttrice di ‘Storie italiane’ a rivelarlo durante un’intervista. “Mi piacerebbe avere un altro bambini, ogni tanto ne parlo con Giulio, detto questo poi bisogna confrontarsi con la vita reale” ha detto a ‘Diva e Donna’.

Eleonora Daniele, 44 anni, è rimasta incinta in modo naturale, quando quasi non ci sperava più. Per il suo secondo bebè sogna di ripetere questa esperienza. Anche perché quello appena passato per lei è stato senza dubbio “l’anno più bello della mia vita”, come lei stessa ha assicurato. Il bilancio è più che positivo: “Diventare madre non più giovanissima ha avuto il suo peso. Pensavo di non essere all’altezza. Mi sono scoperta in gamba, veloce nell’apprendere tutto quello che serve nel trattare un essere umano che dipende da te”, confida la conduttrice.

Il piano B di Eleonora Daniele

Fondamentale è stato naturalmente il supporto di marito, Giulio Tassoni, sposato nel 2019: “E’ stato di grandissimo aiuto, specie la notte, quando Carlotta non dormiva. La prendeva in braccio e la calmava. Nelle difficoltà c’è sempre stato”, racconta Eleonora Daniele. “Essere mamma è un mestiere che apprende giorno dopo giorno, ma soprattutto oggi è mia sua priorità. Ho messo da parte i miei piccoli egoismi. Mi è venuto facile, sono una donna generosa. Le ho dedicato dal primo giorno una parte di me e del mio tempo”.

Intanto Eleonora pensa anche a un piano B per il suo futuro, che potrebbe essere lontano dalla televisione per stare più vicina alla sua famiglia. “Mi sto costruendo il mio futuro da psicoterapeuta. Da grande farò la psicologa, mi sono iscritta di nuovo all’università dopo la mia prima laurea in Comunicazione. Sono al secondo anno. Una vita parallela? No, una vita futura. Da qui a cinque anni mi vedo esercitare da psicologa con tanto di diploma”, ha concluso.

