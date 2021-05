John Fitzgerald Kennedy incontra l'aristocratica svedese poche settimane prima del matrimonio con Jacqueline Bouvier

Un pezzo di storia è in vendita. Una intima corrispondenza epistolare tra il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy e la sua amante svedese, l’aristocratica Gunilla von Post, è attualmente in vendita presso la casa d’aste R.R. Auction di Boston.

JFK incontrò von Post nel 1953 a Cannes, poche settimane prima del suo matrimonio con Jacqueline Bouvier, in seguito destinata a diventare celebre come Jackie Kennedy. Al tempo JFK era senatore dello Stato del Massachusetts.

Con la nobildonna scandinava il presidente ebbe un fitto scambio di lettere d’amore. 8 lettere molto intime risalenti al 1955 e al 1956, scritte su carta intestata del Senato degli Stati Uniti.

Per i successivi 3 anni i due amanti si scambiarono lettere da una parte all’altra dell’Atlantico, con Kennedy che pianificava persino di lasciare sua moglie per von Post. Almeno secondo il libro di memorie di lei, pubblicato nel 1997 con il titolo ‘Love, Jack’.

La corrispondenza tra Gunilla e JFK

Con timbro postale del febbraio 1956, il presidente scrive: “Molte grazie per la tua lettera. Devo dire che mi è dispiaciuto apprendere che, dopotutto, non verrai negli Stati Uniti e stai per sposare un contadino. In ogni caso fammi sapere cosa farai. Se non ti sposi vieni, vorrei vederti. La scorsa estate ho passato dei momenti meravigliosi con te. È un bel ricordo della mia vita: sei meravigliosa e mi manchi”. La lettera include la busta originale del Senato degli Stati Uniti indirizzata a mano. Questa è l’unica lettera di Kennedy che palesi apertamente affetto a un’altra donna mentre era già sposato.

Nella prima lettera parziale del 1955, JFK scrive: “ Caro Gunilla, devo dire che stavi bene e sei felice nella fotografia che mi hai mandato alla regata. Cosa significa ‘Lagsamling Pa Dack Fore Regattan’? Qualcosa di orribile, ne sono sicuro. Ora sembra che il Congresso non finirà fino al 5 agosto – salperò sulla ‘United States’ che arriverà il 10 agosto a Le Havre – e sarò in Svezia il 12. Mandami il tuo indirizzo a Bastaad, dove informarmi dove sarai”.

L’ultimo incontro

Dalla lettera si viene a conoscenza che i due avrebbero trascorso una settimana insieme in Svezia nell’agosto 1955 e si rividero solo una volta, per caso, a un gala al Waldorf Astoria nel 1958 mentre von Post era incinta del suo primo figlio. A quel tempo il loro amore era in piena fioritura e nel corso dell’anno successivo, racconterà von Post nel suo libro di memorie, la donna fece anche dei tentativi per porre fine al proprio matrimonio.

Il marito di Von Post morì in un incidente aereo nel 1960. Kennedy fu assassinato tre anni dopo nel 1963, a 46 anni. Gunilla Von Post in seguito si trasferì in Florida e morì nel 2011, a 79 anni.

