Jennifer Lopez

J.Lo sul palco è apparsa radiosa, nonostante la fine della storia con Alex Rodriguez sia molto recente

Jennifer Lopez, dopo l’annuncio della separazione con l’ex fidanzato Alex Rodriguez, è tornata sul palco con la grinta che la contraddistingue, sfoggiando 4 look strepitosi e molto audaci.

Il concerto si è tenuto lo scorso 2 maggio in occasione del Global Citizen Vax Live Concert a Inglewood, in California e sarà trasmesso in streaming sabato 8 maggio. L’evento benefico, presentato da Selena Gomez, è nato per sensibilizzare su una distribuzione equa ed etica dei vaccini anti-Covid in tutto il mondo, in modo che nessuno sia lasciato indietro nella lotta alla pandemia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Il look strepitoso di Jennifer Lopez

J.Lo è salita sul palco dell’evento indossando un abito mono spalla firmato Roberto Cavalli. In un mini dress giallo limone, che metteva in bella mostra le sue gambe toniche, la popstar si è esibita in una performace attorniata da 40 ballerini, anch’essi vestiti con un look realizzato su misura dalla guida creativa del brand, Fausto Puglisi.

Capelli lunghissimi, biondi e scalati, J.Lo si è scatenata sul palco, sfoggiando non uno, ma 4 costumi diversi. Occhi smokey scintillanti, Lopez spiccava nella tuta bianca di Elie Saab, con un profondo scollo a V e maniche esagerate. Tocco finale, una semplice collana di diamanti e braccialetti coordinati realizzati per l’occasione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

La star ha poi indossato un vibrante body con sfumature giallo neon, viola, rosa e verde. Una cintura e stivali neri le hanno assicurato un aspetto da pantera, con capelli raccolti in una coda di cavallo elegante e trucco deciso. Per l’esibizione con la madre poi J.Lo è scivolata in un altro vestito glamour: lunghe nappe glitterate e piumate, orecchini, trucco scintillante e lunghe ciocche disegnate alla perfezione.

L’evento ha coinvolto, oltre a J.Lo, Eddie Vedders (frontman dei Pearl Jam), i Foo Fighters, Sean Penn, David Letterman e persino il principe Harry, senza però la moglie Meghan, vicina al parto del secondo figlio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata