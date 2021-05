"Perché ho sempre fame. Perché ho paura di bruciarmi al sole. Per mille motivi" ha detto la conduttrice intervistata da Tommaso Zorzi

Perché Ilary Blasi non andrebbe mai all’Isola dei famosi? La neo-quarantenne l’ha spiegato nel salotto di Tommaso Zorzi. La conduttrice Mediaset, contattata al telefono dell’influencer durante la puntata del programma di Italia 1 ‘Punto Z’, ha parlato di moda, della nuova nipotina Jolie, di Francesco Totti. E del reality di Canale 5 di cui è conduttrice.



Il vincitore dell’ultima edizione del ‘Grande fratello Vip’ le ha chiesto a bruciapelo: “Partiresti come naufraga per l’Isola?”. Blasi ha svelato di essere stata contattata più volte, negli anni passati, per andare naufraga sull’Isola. Proposta ogni volta respinta al mittente: “Ho sempre detto di no per mille motivi. Perché ho sempre fame. Perché ho paura di bruciarmi al sole. Per mille motivi. Potrei solo immaginare e ipotizzare di vivere l’esperienza da naufraga come un viaggio interiore, perché io sono la migliore amica di me stessa”. E ha aggiunto: “Condure oggi l’Isola, in questo particolare momento storico, è un’esperienza unica”.

E sul possibile vincitore morale di questa edizione, Ilary Blasi non ha avuto dubbi nel fare il nome di Jeda Lenfoire, il fidanzato di Vera Gemma. Lo stesso Jeda cui ha dato un bacio a stampo, ma attraverso il plexiglass, durante l’ultima puntata del reality. “La sua faccia mi ha colpito subito e da quel momento è nato il tormentone“ ha detto Blasi.

Ilary Blasi icona di stile per l’estate 2021

E’ stato un racconto senza filtri, all’insegna dell’ironia, quello di Ilary Blasi.

Zorzi ha anche scherzato sull’ascesa della conduttrice nel mondo della moda, soprattutto dopo la nomina a icona di stile per l’estate 2021. E Ilary è stata al gioco: “All’epoca delle ‘Iene’ ero sempre insultata per i miei look, ora mi sorprende di essere stata incoronata icona di stile. Poi è anche vero che uno crescendo cambia stile, si aggiorna. Sono sempre stata attratta dagli abiti particolari. Più erano strani più mi divertivano. Nel mio modo di essere elegante cerco di trovare sempre una chiave un po’ ironica. Curo i dettagli, qualcosa che non sia omologato”.

Zorzi le ha ricordato qualche suo outfit appunto non omologato: l’abito a guanto, la manica a palloncino e la calza-scarpa a gioiello. “Uno stivale pazzesco! Andrebbe messo su una t-shirt lunga!” ha esclamato la nuova fashion trend setter.

Ilary è anche da poco diventata zia della piccola Jolie, figlia della sorella Melory. Con il piglio ironico che la contraddistingue, incalzata da Tommaso, ha ammesso: “Nella nostra famiglia, lo dico sorridendo, con i nomi forse abbiamo qualche problema. Questa è una tradizione che noi oramai ci tramandiamo di generazione in generazione. E’ partita con mia madre e noi figlie ora facciamo a gara a cercare i nomi più strani. E devo dire che tra le sorelle io passo per quella più normale”.

“Cosa ti ha regalato Francesco?” ha chiesto infine Zorzi, riferendosi ai 40 anni appena festeggiati da Ilary. “La busta, ti immagini?”, ha scherzato lei. Per poi aggiungere più seriamente: “Mi ha regalato un bellissimo orologio”.

