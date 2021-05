Daniele Liotti

L'attore di Un passo dal cielo smentisce le voci sul suo conto e parla della sua stima per Terence Hill

Daniele Liotti sta benissimo. L’attore romano, 50 anni, prende le distanze dalla notizia circolata in Rete secondo cui sarebbe molto malato: “Non ne sapevo assolutamente nulla. È una fake news galattica, non sono malato e non ho disturbi di alcun genere”.

L’interprete del personaggio di Francesco Neri nella seguitissima serie tv ‘Un passo dal cielo’, progetto nel quale ha sostituito Terence Hill, è molto geloso della sua privacy.

Proprio la riservatezza fa di lui uno degli attori meno inclini a sopportare rumor sul proprio conto. Daniele Liotti di recente ha anche avuto modo di chiarire il suo rapporto con il gossip: “Sarò anacronistico, ma non mi appassiona. E al tempo stesso penso che alla gente non dovrebbe importare nulla se prendo un gelato per strada con mia figlia” ha detto. “Ho una visione del mio lavoro come di un lavoro qualunque, solo con più visibilità. Questo però non deve consentire a chiunque di poter invadere la mia vita privata: so che sono le regole del gioco, ma mi infastidiscono”.

I nuovi progetti di Daniele Liotti

Daniele Liotti ha raccontato anche di stimare molto il suo predecessore nella serie, arrivata ormai alla sesta stagione: “Per me Terence Hill è un mito assoluto, sono cresciuto con i suoi film e lo ammiro molto, anche umanamente. L’idea di entrare in un progetto che lui aveva contribuito a portare al successo mi piaceva moltissimo. Nonostante qualche piccola remora”.

A ‘Fq Magazine’ l’attore ha anche raccontato un aneddoto sul suo incontro con Hill: “E’ accaduto su un set fotografico, dove avremmo scattato delle foto per un servizio. Mi passò il testimone in modo asciutto, perché non è di molte parole, ma riconobbi subito nei suoi occhi la sincerità e una certa somiglianza nell’essere laconici e un po’ orsi”.

Secondo quanto lui stesso ha ammesso, ‘Un passo dal cielo’ dovrebbe avere una settima stagione. Ma il lavoro per Liotti non finisce qui. L’attore afferma che altre cose bollono in pentola e che qualche novità potrebbe riguardare Netflix.

