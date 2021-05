Cristiano Ronaldo

L'attaccante della Juventus sfoggia al dito della mano sinistra un enorme diamante giallo

Cristiano Ronaldo si è concesso un nuovo, costosissimo, regalo. L’attaccante della Juventus è stato, infatti, sorpreso con un enorme diamante giallo al dito della mano sinistra. Proprio come se fosse un anello di fidanzamento. Il calciatore portoghese ha sfoggiato il gioiello nel corso di un panel organizzato alla Dubai International Sports Conference.

L’anello vale circa 200mila euro e non passa certo inosservato grazie al gigantesco diamante giallo, circondato da numerosi diamanti bianchi, incastonato su una fascia tempestata di brillanti. Sulla stessa mano, ma questa volta all’anulare, Ronaldo ha deciso di indossare anche un altro bellissimo gioiello, una fede, del valore di circa 50mila euro.

A completare il look anche un orologio, rigorosamente Rolex, da circa 380mila euro tutto in oro bianco tempestato di diamanti per un totale di circa 30 carati. Probabilmente l’oggetto più costoso mai realizzato dalla maison svizzera.

Cristiano Ronaldo re dei social

Che Cristiano Ronaldo ami gli oggetti costosi non è certo una novità. Recentemente la star portoghese ha regalato alla sua compagna Georgina una villa da 2 milioni e mezzo di euro. E proprio del suo grande amore Ronaldo ha parlato recentemente: “Sono innamorato di lei. Un giorno ci sposeremo sicuramente. È anche il sogno di mia madre vederci all’altare”, ha rivelato. Poi ha proseguito: “Per me è anche una grande amica. Parliamo tanto, con lei mi confido e a me lei apre il suo cuore”.

Cristiano Ronaldo è anche una vera e propria star dei social, con quasi 280 milioni di follower su Instagram, 150 milioni su Facebook e una miriade di altri fan su Twitter e altre piattaforme. L’attaccante è al primo posto al mondo, davanti ad Ariana Grande, per numero di follower. Secondo uno studio condotto in Gran Bretagna, un selfie del campione postato su Instagram, visualizzato e commentato da decine di milioni di utenti in giro per il mondo, assorbe in media 36 megawatt all’ora. L’equivalente del consumo annuale su internet di 10 famiglie del Regno Unito.

