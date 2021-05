Caitlyn Jenner

Luisa Rizzitelli, presidente dell'Associazione Atlete Assist, spiega perché la posizione della candidata alla carica di Governatore della California non sia condivisibile

Caitlyn Jenner, candidata con il partito repubblicano alla carica di Governatore della California, ha detto: Se sei nato uomo, non dovresti competere nelle gare femminili.

Le persone transessuali, secondo quanto affermato da Caitlyn Jenner, non dovrebbero quindi partecipare alle competizioni sportive femminili. Una presa di posizione che ha destato perplessità, per di più arrivando da una donna trans ed ex campione olimpico.

Luisa Rizzitelli: Perché non sono d’accordo con Caitlyn Jenner

Luisa Rizzitelli, presidente dell’Assist-Associazione Nazionale Atlete, è stata sentita da LaPresse.it sulla dichiarazione di Jenner e più in generale sull’argomento della partecipazione delle atlete trans alle competizioni sportive.

“Quella di Caitlyn Jenner è una posizione non condivisibile, perché le decisioni in merito del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, sono state prese per evitare che ci possa essere un vantaggio per le atlete transgender. La dichiarazione di Jenner è figlia, credo, della volontà di accontentare l’elettorato repubblicano” dice Rizzitelli.

C’è il rischio che il tema possa essere strumentalizzato?

“L’argomento non deve essere utilizzato in modo strumentale, la presenza di atlete transgender sarà una realtà ai Giochi Olimpici di quest’anno a Tokyo e i parametri della loro partecipazione sono identificati chiaramente dal CIO”.

Nello specifico?

“Il CIO ha stabilito che occorre dimostrare di avere un livello di testosterone inferiore ai 10 nanomoli per litro almeno un anno prima della competizione. Con questo parametro rispettato non ci sono condizioni per cui si possa definire avvantaggiata un atleta trans. Lo sport è diritto di tutti e pensare di escludere le atlete trans chiedendo loro di restare in campionati riservati alle transgender o escludendole dalle competizioni è ipotesi antistorica e tristemente cara all’ideologia di estrema destra. Tuttavia l’attivismo delle comunità LGBT e non solo è oggi sostenuto dalle giovani e dai giovani, che trovano incomprensibile alzare muri nei confronti di persone per le loro caratteristiche individuali”.

Niente Kardashian nella campagna elettorale di Caitlyn Jenner



Come detto, Caitlyn Jenner è in lizza per la carica di Governatore della California. Non è ancora stata fissata una data per le elezioni, ma Jenner ha già il suo slogan, che suona semplicemente “Caitlyn per la California”.

Nel primo video promozionale della campagna, della durata di pochi minuti, la candidata repubblicana prende le distanze dai politici di carriera e non fa in alcun modo menzione di quella famiglia Kardashian che pure le ha dato tanta popolarità.

Prima di diventare donna, l’aspirante Governatore era infatti un uomo, William Bruce Jenner, campione olimpico di decathlon a Montréal 1976. Nel 1991 aveva sposato Kris Jenner, vedova dell’avvocato Robert Kardashian e già mamma di Kourtney, Kim, Khloé e Robert Kardashian. Da William, Kris aveva avuto due figlie, Kendall e Kylie. Tutta la famiglia Kardashian-Jenner, William compreso, è diventata famosa grazie al reality show ‘Al passo con i Kardashian’.

Nel 2014 William e Kris avevano annunciato la separazione. Nell’aprile 2015 William Jenner aveva annunciato di essere una donna transgender e di voler iniziare un processo di transizione, concluso nel giugno dello stesso anno.

