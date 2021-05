Stefano De Martino

Il giudice di Amici ha denunciato l'accaduto sulla sua pagina Instagram

Mentre i tifosi dell’Inter festeggiavano la vittoria del 19esimo scudetto, l’auto di Stefano De Martino veniva vandalizzata nel centro di Milano. È stato lo stesso ex ballerino, e attuale giudice di ‘Amici’, a denunciare l’episodio sulla sua pagina Instagram. Il conduttore ha pubblicato nelle Stories la foto dello specchietto retrovisore della sua vettura frantumato, per terra, rotto da qualche passante.

“Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti“, ha scritto De Martino in maniera ironica sui suoi social, condividendo la foto del danno subito. Insomma, lo showman ha dato la colpa ai tifosi che si sono riversati nelle strade del capoluogo lombardo per dare vita a cori e caroselli. Il gesto sarebbe quindi riconducibile solo alla foga dei supporter nerazzurri, e non a un atto mirato per fare dispetto all’artista napoletano.

Gli impegni di Stefano De Martino

Intanto, in attesa di rivederlo come conduttore sulla Rai (dopo le fortunate esperienze a ‘Made in Sud’ e a ‘Stasera tutto è possibile’), Stefano De Martino si sta godendo l’attuale impegno in Mediaset, come giudice di ‘Amici 20’, che si conclude sabato 15 maggio. Sono tanti i fan che, in queste ore, si stanno riversando sulla sua pagina per chiedergli di regalare un numero di ballo nella finale. L’ex di Belen Rodriguez potrebbe accontentare i fan visto che lui stesso non nasconde un po’ di nostalgia per i tempi passati. “Viene voglia di tornare a ballare”, ha commentato infatti in studio ad ‘Amici’, talent show che lo ha lanciato.

Qualcuno vociferava che proprio durante la trasmissione Stefano De Martino avesse ritrovato l’amore grazie a Martina Miliddi. Indiscrezione però smentita in modo secco. Nel frattempo si è fatta strada l’idea che la sua nuova fiamma possa essere la presentatrice Andrea Delogu, ex moglie di Francesco Montanari. Secondo alcune fonti la coppia si sarebbe incontrata tra i corridoi della Rai. Per il momento il flirt non è stato né smentito né confermato. Segno che, forse, il cuore di Stefano ha ricominciato a battere.

