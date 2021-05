“Ho intenzione di fare opposizione” ha detto l'ex moglie di Fabrizio Corona dopo che la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'indagine per maltrattamenti e stalking a carico dell'ex fidanzato Luigi Mario Favoloso

Nina Moric non si arrende. La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per l’ex fidanzato Luigi Mario Favoloso, indagato per maltrattamenti e stalking, ma la modella e showgirl croata naturalizzata italiana si dice decisa a continua la battaglia per far valere i propri diritti di donna e di madre. Contattata da LaPresse.it, Moric ha così commentato la notizia: “Ho intenzione di fare opposizione alla richiesta di archiviazione. Non permetterò a nessuno di mettermi i piedi in testa”.

Il giudice fisserà quindi un’udienza che si terrà in camera di consiglio, al termine della quale deciderà se archiviare, disporre nuove indagini oppure ordinare l’imputazione coatta.

Nina Moric aveva portato in tribunale Luigi Mario Favoloso accusandolo di episodi di violenza nei suoi confronti, avvenuti a suo dire tra il 2018 e il 2019. Inoltre, l’imprenditore, nato a Torre del Greco (Napoli) 33 anni fa, è anche accusato di maltrattamenti nei confronti di Carlos Maria Corona, figlio di Nina e di Fabrizio Corona.

Nina e Luigi si erano affrontati spesso in vari salotti televisivi accusandosi a vicenda. “Non ho mai detto bugie. Posso avere tanti difetti, ma non ho inventato i maltrattamenti per rovinare una persona”, dice Nina.

Il botta e risposta sui social

“È la fine di un maledetto incubo. Innocente”, aveva scritto Luigi Mario Favoloso sui social mostrandosi entusiasta appena uscito dal Tribunale.

Poco dopo, su Instagram, è arrivata la replica dell’ex fidanzata. Moric ha spiegato che in realtà è stata presentata una richiesta di archiviazione su cui deve pronunciarsi il giudice. “Nessuno è stato dichiarato innocente perché non c’è nessuna sentenza. Il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione, ma nel nostro sistema processuale questo vuol dire che, a seguito di un atto, si celebrerà un’udienza all’esito della quale il giudice, e solo il giudice, potrà decidere”.

Nina Moric e l’arte

“Ora voglio solo ritrovare serenità, ma senza smettere di combattere. Voglio concentrami sulla mia arte. Sto dipingendo molto e in estate volerò negli Stati Uniti per collaborare con una galleria di New York”, dichiara a LaPresse.it Nina Moric.

Moric da tempo ha scelto di rimanere fuori dalla scena televisiva e concentrarsi sulla sua arte. “Dipingo per me. Dipingere per me è una forma di terapia, mi aiuta a sfogarmi e a trovare serenità nello stesso tempo”.

Nell’aprile 2019 Nina aveva presentato la sua prima mostra all’Art Luxury Gallery, intitolata ‘La mia ultima follia’. Un’esposizione composta da 27 opere che raccontano una nuova Nina, una Nina inedita. Ad accompagnarla il figlio Carlos, la madre di Fabrizio Corona, Gabriella, e Luigi Mario Favoloso prima che il rapporto finisse nel peggiore dei modi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata