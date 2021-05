Lucas Peracchi e Mercedesz Henger su Instagram

Il personal trainer annuncia sui social la fine della relazione. Ma poi cancella tutto

Fine corsa per la relazione tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger? Quella tra il personal trainer e la blogger è sempre stata una love story a corrente alternata, con diversi tira e molla. Tuttavia stavolta, a quanto pare, è scoccata la campana dell’ultimo giro. Con un piccolo giallo social.

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger: il mistero del post cancellato

Lucas Peracchi, in una Story sulla sua pagina Instagram, aveva svelato ai follower la fine della storia con Mercedesz Henger. Tuttavia dopo qualche ora l’ex tronista di ‘Uomini e donne’ ha cancellato il video.

Nel frattempo però il testo del post era già stato trascritto e diffuso in Rete. “Ciao ragazzi, siccome siete un po’ che me lo chiedete e siccome non ne voglio più parlarne, perché non mi piace parlare di ‘ste cose. Non c’è una motivazione valida, purtroppo non si andava d’accordo. Tra me e Mercedesz è finita”, diceva Lucas nella Stories. Per concludere con un lapidario: “Chiuso il discorso, non ne voglio più parlare”.

Come detto, dopo un po’ il video è sparito, ma ormai la notizia aveva fatto il giro del web.

Interpellato da LaPresse.it, Lucas Peracchi si è trincerato dietro il silenzio e lo stesso ha fatto Mercedesz Henger.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata