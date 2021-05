L'ex naufraga e la Iena “si parlano” con dei video sui social: ne esce uno sketch divertentissimo

Bianca Atzei ha intenzioni serie. La cantante 34enne ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi 34enne manifesta tutta la sua voglia di maternità al compagno e inviato de ‘Le Iene’ Stefano Corti. Bianca e Stefano fanno coppia da 2 anni e lei ora urla al mondo, ma sopratutto alla sua Iena, di avere tanta voglia di un figlio.

E così Bianca posta un video sui social per mettere alla prova Stefano. “Amore, ho deciso: voglio avere un figlio”, dice la cantante. La risposta di Corti non si fa attendere e in stile Iena risponde: “È una notizia incredibile, è bellissimo! E me lo dici così, in macchina?”. E poi rincara la dose: “E con chi?”.

Parte così un simpatico siparietto di botta e risposta che sottolinea la loro complicità. Un amore fortissimo e divertente.

Lo sketch ha scatenato i social, facendo piovere like. Tra i commenti non sono mancati quelli degli amici famosi. Francesco Oppini scrive: “Se non ci stai prendendo per i fondelli come tuo solito, congratulazioni vere solo per l’idea! Un abbraccio a tutti e due”.

“Ciao Franci, l’idea c’è eccome, ma lui rimane sempre lo stesso!”, risponde Atzei, che lascia intendere come il desiderio di maternità sia autentico.

Bianca Atzei e Stefano Corti un amore a gonfie vele



Bianca e Stefano si sono conosciuti grazie a Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Da allora sono sempre rimasti insieme, sempre più affiatati e innamorati. “Mi fa molto ridere”, aveva dichiarato Bianca Atzei, raccontando come al primo appuntamento con i genitori di lei, Stefano si fosse presentato in boxer e ciabatte, per mantenere una promessa arrivata fatta ai suoi fan.

Contatta da LaPresse.it, Bianca rimanda al suo ufficio stampa che informa che per ora non ci sono altre novità. Dopotutto, Mina docet, mai parlare direttamente con i giornalisti. In ogni caso è bello saperla felice e innamorata, dopo la fine della lunga storia con Max Biaggi.

Oggi la storia d’amore con Stefano procede a gonfie vele e speriamo che presto la coppia possa avere la gioia da avere il desiderato figlio. Lui, peraltro, ne ha già uno, Gabriele, nato da una precedente relazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata