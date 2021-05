Anthony Hopkins

L'attore premiato lo scorso 25 aprile è stato paparazzato con sua moglie in Toscana

Dopo aver ricevuto, seppure non in presenza, il premio Oscar come migliore attore protagonista, Anthony Hopkins ha deciso di concedersi qualche giorno di vacanza in Toscana. L’attore britannico è stato premiato lo scorso 25 aprile per il film ‘The Father – Nulla è come sembra’. Aveva deciso di non partecipare alla cerimonia, preferendo restare nella sua casa in Galles. Dopo qualche giorno ha però pensato di partire alla volta dell’Italia e così è stato paparazzato fra le strade di Cortona, in provincia di Arezzo, intento a fare il turista in compagnia di sua moglie.

Anthony Hopkins, 83 anni, è molto legato alla cittadina dove nel 2009 era stato ospite del Tuscan Sun Festival. La star ha passato del tempo all’aria aperta, girovagando per il centro e facendo un po’ di shopping in alcuni negozi. Fra un acquisto e l’altro, ha anche trovato il tempo per intrattenersi con alcuni passanti, decisamente incuriositi da una presenza così speciale e gradita e per salutare una coppia di amici.

I successi di Anthony Hopkins

Nato a Margam, in Galles, nel 1937, Anthony Hopkins è cresciuto nei teatri della Gran Bretagna ed è poi approdato a Broadway. Successivamente si è dedicato al cinema, dividendosi tra produzioni britanniche e americane. Ha recitato in ‘Magic’ di Richard Attenborough, in ‘The Elephant Man’ di David Lynch, in ‘Casa Howard’ di James Ivory. Il grande successo internazionale è arrivato però con ‘Il silenzio degli innocenti’, che gli è valso il primo Oscar. Bissato quest’anno con la performance in ‘The Father – Nulla è come sembra’. Hopkins ha ricevuto altre 4 candidature all’Oscar: per ‘Quel che resta del giorno’ (1993), ‘Gli intrighi del potere – Nixon’ (1995), ‘Amistad’ (1997) e ‘I due papi’ (2019).

La sua è insomma una carriera lunghissima e piena di successi. Che però non hanno pregiudicato la voglia di stare fra la gente, di scattare selfie, chiacchierare e scoprire posti nuovi. Del resto, nonostante la sua età, l’attore gallese è ancora in forma, come dimostra il video – diventato virale – nel quale balla con la collega Salma Hayek per festeggiare il suo secondo Oscar.

