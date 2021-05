Alessandra Mastronardi e Ross McCall

Dopo una convivenza forzata durante il lockdown a Londra, la coppia pare essersi decisa a convolare a nozze

Alessandra Mastronardi è pronta a fare il grande passo. Dopo diversi anni di fidanzamento, l’attrice finalmente sposerà il fidanzato Ross McCall, conosciuto sul set del film ‘About Us’, girato a Roma nel 2017.

Alessandra Carina Mastronardi (nata a Napoli il 18 febbraio 1986) è nota al grande pubblico per alcune tra le fiction più amate del piccolo schermo, soprattutto per il ruolo di Eva Cudicini nella serie ‘I Cesaroni’ e per quello di Alice Allevi in ‘L’allieva’. Al suo attivo anche To Rome with Love’ di Woody Allen (2012), ‘L’ultima ruota del carro’ di Giovanni Veronesi (2013) e ‘Life’ di Anton Corbijn (2015).

Nel 2018 si cala nei panni di Lucrezia Donati nella serie de ‘I Medici’. Poi, tolti gli abiti da nobildonna fiorentina, infila le scarpette a punta e in plié diventa ‘Carla Fracci’, nuovo film di Emanuele Imbucci che vedremo prossimamente su Rai Uno (film che conta sulla consulenza della stessa étoile).

Alessandra Mastronardi nozze in estate

“Il matrimonio si farà in Italia questa estate”, ha dichiarato Mastronardi al programma ‘Ogni Mattina’ (in onda su TV8), rispettando così la tradizione secondo cui il matrimonio deve avvenire nel luogo d’origine della sposa. Abito bianco e parenti.

La cerimonia nuziale, inizialmente, era prevista per giugno 2020, ma è stata rimandata a causa della pandemia. Ora, dopo una convivenza forzata durante il lockdown a Londra, la coppia avrebbe deciso che è arrivato il momento giusto.

“Abbiamo avuto alti e bassi, ma questa convivenza forzata si è fantasticamente tramutata a poco a poco nella comunione di due caratteri. Ha insegnato a entrambi a riconoscere l’errore in noi, forse il regalo migliore. Stiamo riuscendo ad amalgamarci e, quindi, siamo più forti”, aveva raccontato Mastronardi a ‘Io Donna’.

Ross McCall, attore irlandese 10 anni più grande di Alessandra, è noto per il ruolo di Matthew Keller in ‘White Collar’. Prima di conoscere Alessandra è stato legato all’attrice americana Jennifer Love Hewitt.

Poi l’incontro fatale con Mastronardi. Durante l’estate del 2018 scatta la chimica tra i due e la coppia esce allo scoperto facendosi fotografare innamorata e felice sulla spiaggia di Fregene. Durante la 76esima Mostra di Venezia appaiono insieme sul red carpet.

Ross McCall: Ho scelto l’intelligenza e la forza

“Ross ha 10 anni più di me, ma io ho sempre avuto fidanzati più grandi. Sono attratta dagli uomini più maturi. Lui mi fa sentire protetta e al sicuro. Viviamo insieme e a casa si mangia italiano. Dovevo venire a Londra per mettermi a cucinare, a Roma mangiavo sempre dai miei”, aveva confessato l’attrice.

Le nozze tra Alessandra e Ross erano già nell’aria da tempo. Infatti in occasione della Festa della Donna Ross McCall aveva pubblicato un post su Instagram eloquente. La foto in bianco e nero condivisa sui social ritraeva Alessandra in primo piano con l’anello di fidanzamento che le brillava al dito. Accanto allo scatto questo commento: “Ho scelto l’eleganza e la classe. Ho scelto l’intelligenza e la forza. Ho scelto l’ammirazione e il cuore. E sei sempre tu”. E Alessandra a sua volta rispondeva con un semplice: “Amore mio…”.

