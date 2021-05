La manager e l'attaccante del Paris Saint Germain stanno preparando la casa di Milano: un attico di 400 metri quadri, del valore 5 milioni di euro

Da tempo Wanda Nara sogna di tornare in Italia. Infatti la moglie e manager di Mauro Icardi che vive a Parigi fa spesso ritorno nella casa di Milano dove ha già trasferito parte del suo costoso guardaroba. Ma ovviamente, per far avverare questo suo sogno, occorre che il suo amatissimo marito, l’attaccante che gioca con il Paris Saint Germain (ultimamente spesso in panchina), venga ingaggiato da una squadra italiana. Possibilità, secondo i rumors, sempre più reale. Infatti a corteggiarlo sarebbero il Milan e la Juventus.

In particolare la Vecchia Signora potrebbe cedere Paulo Dybala e ingaggiare Mauro Icardi. Fantasie da calciomercato? C’è un altro aspetto che sembra sostenere un’ipotesi del genere. Oriana Sabatini, la compagna di Dybala, sarebbe desiderosa di lasciare Torino il prima possibile.

Difficile, invece, un ritorno all’Inter per Mauro Icardi, che era andato via dal club neroazzurro non proprio sbattendo la porta, ma quasi. Ma al cuor non si comanda. E, in occasione della vittoria dello scudetto da parte dell’Inter, il giocatore del PSG ha pubblicato un post sul suo Instagram: “Complimenti Campioni”, corredato da una foto che inquadra i tifosi in Piazza Duomo durante i festeggiamenti.

Wanda Nara: “Milano Home Sweet Home”

Nel frattempo Wanda Nara, che conosce benissimo le strategie per mantenere incollati i suoi fan ai social, ha condiviso un nuovo scatto su Instagram in cui mostrava una scollatura vertiginosa. E come da copione, in pochissimo tempo ha conquistato migliaia di like e complimenti. Il profilo Instagram di Wanda Nara è uno dei più seguiti: vanta otto milioni di follower che quotidianamente seguono ogni suo respiro.

Il profilo Instagram della showgirl e procuratrice argentina si arricchisce ogni giorno di nuovi scatti della nuova casa milanese, che sta arredando e preparando per il ritorno. Un attico che ha acquistato insieme al compagno Icardi, di circa 400 metri quadri, per 5 milioni di euro. Il lussuoso appartamento è situato all’interno dei Giardini d’Inverno, vicino Porta Nuova, a cinque minuti da quella è la sede dell’Inter. La vita dei due vip si alterna tra Parigi (per dovere di lui) e Milano, dove la coppia si rifugia.

Per Pasqua, Wanda Icardi ha postato sui social una foto che la ritrae in un un sexy vestito rosso sul terrazzo della sua casa meneghina commentando: “Milano Home Sweet Home”. Uno scatto con vista sul grattacielo Torre Diamante nel complesso direzionale di Garibaldi/Porta Nuova.

La coppia Nara- Icardi ha trascorso le vacanze pasquali nella casa di Milano. Prima di lasciare la sua amata città Wanda ha postato una foto davanti al Duomo di Milano con un un meraviglioso vestito a fiori commentando: “Arrivederci Milano, ci vediamo presto!”.

La signora Nara vive in Italia già dal 2008, quando si sposò con il calciatore Maxi Lopez. Con lui ebbe Valentino, Costantino e Benedicto, i tre figli che oggi cresce con Mauro Icardi. Dopo la separazione da Lopez, Wanda Nara si è legata a Icardi con cui ha avuto due figlie: Francesca ed Isabella.

