Una nuova iniziativa umanitaria sull'isola del cuore della fidanzata Joana Lemos e di Cristiano Ronaldo

Lapo Elkann inaugura a Madeira, in Portogallo, una casa per le famiglie dei senzatetto. Il comunicato ufficiale arriverà a breve, ma fonti vicine al’imprenditore italiano anticipano che si tratta di una nuova iniziativa della Fondazione Laps, Libera Accademia Progetti Sperimentali.

Lapo Elkann e il Portogallo

Madeira è una scelta sentimentale per Lapo, ci spiegano. È l’isola del cuore della sua fidanzata Joana Lemos, ex pilota di rally portoghese e vicepresidente della fondazione Laps. Ed è anche l’isola dove è nato Cristiano Ronaldo che da tempo collabora con Lapo per iniziative sociali legate alla Fondazione.

L’amico Cr7

Il rapporto tra Lapo e il campione della Juventus ha radici profonde. Oltre alla passione calcistica, Lapo ha tatuato lo stemma della squadra di famiglia e CR7 è il gioiello della squadra. Li uniscono anche interessi economici. Il calciatore è infatti testimonial di una linea di occhiali, CR7 Eyewear, nata dalla collaborazione con Italia Independent, società di design di Elkann.

“Io sto con Cristiano”

Nei giorni scorsi, in seguito a nuove indiscrezioni sul caso Mayorga-Cristiano Ronaldo (l’ex modella avrebbe chiesto 65 milioni di risarcimento danni al fuoriclasse della Juventus per il presunto stupro del 2003), Lapo su Twitter si è apertamente schierato a favore dell’amico, un appoggio incondizionato:

“Ho letto alcune indiscrezioni riguardanti #CR7. Purtroppo in passato anche io sono stato vittima di richieste di da parte di OPPORTUNISTI senza SCRUPOLI. So quanto faccia stare male sentire MENZOGNE. Conosco bene @Cristiano e i Suoi VALORI…. Sono Assolutamente CERTO che #CR7 sia estraneo a ogni accusa. #iostoconcristiano e voglio farlo sapere pubblicamente perché so cosa si prova in quei momenti. Cristiano Ti Voglio Bene”.

