Cristina Marino

La futura moglie di Luca Argentero racconta la abitudini quotidiane per essere sempre al top

Tanto sport, alimentazione sana e l’amore per Luca Argentero e la loro figlioletta Nina Speranza. Dopo aver annunciato il matrimonio con l’attore torinese, Cristina Marino si gode un periodo davvero felice, bello e intenso. L’artista milanese è diventata una delle “fitness- influencer” più seguite in Italia e, con la sua piattaforma Befancyfit, offre consigli utili per allenarsi, mangiare in modo equilibrato e mantenere sempre le giuste motivazioni.

Il suo motto? “Non importa dove, non importa quando, basta volerlo”, ha rivelato Cristina Marino nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport. La futura moglie di Luca Argentero raccomanda di ascoltare sempre il proprio corpo, di imparare a gestire se stessi nel modo migliore. Ma soprattutto di essere costanti e sempre determinati, in modo da raggiungere i propri obiettivi.

Cristina Marino sottolinea l’importanza dell’allenamento fisico, che però deve essere sempre accompagnato da un piano nutrizionale adeguato e da uno stile di vita nel quale ognuno possa ritagliare dei momenti della giornata per il proprio benessere.

Cristina Marino rivela i suoi segreti

Cristina Marino ha creato la sua piattaforma Befancyfit per aiutare chiunque a essere al top, proprio come lei. “Gli allenamenti durano al massimo 35 o 40 minuti e hanno il grande vantaggio di far lavorare praticamente tutti i gruppi muscolari”, ha raccontato al quotidiano sportivo. Al quale ha anche spiegato come sia riuscita a tornare in perfetta forma dopo la gravidanza. Il suo segreto? Prendersi cura di sé, del suo corpo e della sua testa. Proprio grazie alla figlia Nina Speranza, Cristina è diventata più consapevole, imparando a raccogliere le sfide che si presentano ogni giorno.

Una delle più belle, dolci attese è l’imminente matrimonio con Luca Argentero, amatissimo protagonista di ‘Doc nelle tue mani’. La coppia ha annunciato le nozze lo scorso marzo. L’evento è previsto entro l’estate, Covid permettendo. Per Argentero si tratterebbe del secondo matrimonio, dopo quello naufragato con Myriam Catania.

I preparativi delle nozze con Cristina Marino sarebbero già cominciati, come ha annunciato lei stessa in alcuni post su Instagram. La location scelta dovrebbe essere ‘Il mandoleto’, a Città della Pieve, in Umbria, nella tenuta che Luca ha comprato un paio di anni fa e che è diventata il “buen retiro” della coppia.

