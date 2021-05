Ben Affleck

L'attore premio Oscar è stato paparazzato a casa della sua ex compagna

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono tornati insieme? Questa la domanda che i fan si pongono dopo che l’attore premio Oscar è stato paparazzato mentre usciva dal suv della collega, con la quale è stato fidanzato fra il 2002 e il 2004. Secondo i rumor, i due avrebbero passato insieme un po’ di tempo nella casa di lei, a Los Angeles. Segno che, dopo tanti anni e dopo la separazione fra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, potrebbe essere in corso un ritorno di fiamma?

In realtà i due artisti sono sempre rimasti amici e quindi c’è chi scommette che non si sia trattato di un weekend romantico, ma piuttosto di una rimpatriata. Eppure le foto di lui mentre sale sul suv bianco di lei e viene accompagnato nella super villa di Bel-Air (nella quale Lopez vive) hanno subito fatto pensare a una nuova unione.

Le immagini mostrano Affleck mentre viene prelevato dalla villa di J.Lo, esce per fare qualche commissione e poi ritorna. Sempre accompagnato dai bodyguard di lei. L’attore indossa una maglietta grigia sportiva con la scritta Boston, sua città natale, in primo piano, e un paio di pantaloni blu.

L’amicizia con Ben Affleck

“La sicurezza è passata a prenderlo e poi lo ha riaccompagnato a casa della ex compagna” hanno scritto i media americani. Che assicurano di aver visto la ex coppia più volte insieme negli ultimi giorni.

All’epoca, i giornali di gossip ribattezzarono la coppia Ben-Jennifer i “Bennifer”(sulla scia dei “Brangelina”: Brad Pitt e Angelina Jolie, altra coppia ormai dissolta). Chi li conosce bene però non ha dubbi: “Sono amici, lo sono sempre stati e si sono visti spesso nel corso degli anni”.



JLo e Ben Affleck avrebbero dovuto sposarsi nel 2003. Ma a pochi giorni dalla cerimonia l’evento fu prima rimandato, poi cancellato in via definitiva. La spiegazione ufficiale fu: colpa dello stress accumulato dalla cantante e attrice. Lopez non era riuscita a tenere insieme lavoro e vita privata, finendo per essere preda di forti crisi di ansia curate nei due anni successivi alla rottura. Sui giornali circolarono anche storie quasi surreali, per esempio che J.Lo bruciò il vestito da sposa nel cortile di casa, non si sa se per la delusione o come rito magico per esorcizzare la malasorte.



Affleck nel 2005 ha sposato la collega Jennifer Garner, da cui ha avuto tre figli e dalla quale si è separato nel 2015. Jennifer Lopez, già convolata a nozze nel 1997 e nel 2001, si è sposata un terza volta con Marc Anthony, dal quale nel 2008 ha avuto due gemelli. La loro unione è finita nel 2011. Quelle che dovevano essere le sue quarte nozze, con Alex Rodriguez, come detto sono andate in fumo da poco.



