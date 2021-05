Ambra Angiolini

L'attrice torna sulla sua lunga unione con il cantante, che le ha dedicato anche un brano al Concertone del Primo Maggio

Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno condiviso 11 lunghi anni d’amore, fra il 2004 e il 2015. Un’unione dalla quale sono nati due figli, Jolanda e Leonardo. Nonostante la relazione si sia poi spenta, sono sempre rimasti in ottimi rapporti. Tanto che, ancora oggi, si emozionano quando sono insieme e si considerano una famiglia.

La conferma è arrivata in occasione del Concertone del Primo Maggio all’Auditorium della musica di Roma quando Renga, indicando Ambra Angiolini presente nel backstage e conduttrice dell’evento, le ha dedicato la canzone scritta per lei nel 2014, ‘Il mio giorno più bello del mondo’. Lui non ha retto e per un istante ha perso il tempo. Una piccola e dolce gaffe per nulla passata inosservata. Soprattutto dai fan che, ancora oggi, sperano in un ritorno di fiamma fra i due.

Ma non finisce qui, perché durante l’ultima puntata di ‘Domenica In’, Angiolini ha risposto alle domande di Mara Venier. Ha raccontato dettagli della sua vita privata e professionale, tornando anche sul rapporto con Renga. E sul loro incontro sul palco del Primo Maggio. “Questa è la dimostrazione di come si rimane una famiglia al di là delle relazioni”, ha spiegato Ambra dopo aver visto le immagini che la ritraevano con il cantante. “Ci sono famiglie tradizionali e famiglie. L’errore è dire tradizionali, perché sono tutte famiglie. Se ci sono figli e anche se non ci sono. Per noi la definizione di famiglia non è mai cambiata”.

Ambra Angiolini nega la crisi con Allegri

Ambra Angiolini, dopo ‘Non è la Rai’ una lunga carriera fra cinema e tv, a ‘Domenica In’ ha parlato anche della sua attuale situazione sentimentale. E quindi del suo legame con l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

Le ultime voci parlano di crisi, con la coppia che sarebbe sul punto di lasciarsi. Su questo però Ambra è stata categorica: “Non è vero” ha detto sicura a Mara Venier, spiegando come sia cambiato il suo concetto di amore negli ultimi anni. “Prima pensavo che l’amore mi dovesse salvare, ora mi salvo da sola. La persona che sta vicino a me è un valore aggiunto, non è quella senza cui potrei morire”.

Insomma, Ambra va avanti per la sua strada più sicura che mai, al fianco di Allegri. Chi spera in un nuovo amore con Renga almeno per il momento è destinato a restare deluso.

