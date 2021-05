Alessandra Amoroso ed Emma Marrone

Le due cantanti salentine sono più unite che mai e la Marrone ha appena annunciato il tour estivo

Entrambe salentine, entrambe cantanti amatissime e seguitissime in tutta Italia, entrambe lanciate da ‘Amici’ di Maria De Filippi. Sono tanti i fili che legano Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. La prima è diventata molto popolare grazie all’ottava edizione del talent, vinto nel 2009. La seconda ha seguito le sue orme, arrivando prima nell’edizione successiva.

Proprio Alessandra Amoroso è stata grande protagonista dell’ultima puntata di ‘Domenica In’. A Mara Venier ha raccontato aneddoti della sua vita privata, sottolineando anche il profondo sentimento di amicizia che la lega a Emma. Le voci di una presunta rivalità fra le due sono ormai lontane. Anzi, il loro sodalizio si è tradotto anche in un singolo pubblicato qualche tempo fa, ‘Pezzo di cuore’, nel quale duettano.

Nel corso della trasmissione di Venier, Alessandra Amoroso ha detto: “Ti voglio bene, Emma”, rivolgendosi alla sua grande amica. Poi ha proseguito: “Sono molto legata a lei, mi piace condividere con lei il tempo libero, le idee sul lavoro, i nostri aperitivi. L’unione tra donne è molto importante. Con lei sento famiglia, per me lei è dialetto, è casa”. La cantante si è anche commossa quando ha ricevuto un videomessaggio della stessa Emma, che l’ha definita una sorella. In lacrime, Amoroso ha ammesso come il rapporto con la Marrone sia fortissimo: “Siamo così simili e così diverse, ci completiamo”.

Alessandra Amoroso tifa per Emma

Insomma, Alessandra ed Emma sono più vicine che mai. Intanto proprio Marrone ha annunciato il prossimo ritorno alla musica live. Sulla sua pagina Instagram ha infatti dato appuntamento a tutti i fan per il prossimo 6 giugno all’Arena di Verona. Un concerto che, per contingentare gli ingressi, potrebbe essere diviso in tre giornate. La cantante ha anche reso note le tappe del suo imminente tour estivo: Lignano Sabbiadoro e Taormina, rispettivamente il 3 e il 12 giugno. Sarà poi il turno, sempre a giugno, di Roma e Milano.

Torino, Bologna, Firenze, Napoli e Bari saranno toccate invece a luglio. Per i fan di Emma sembra arrivato finalmente il momento di tornare ad abbracciarla con gli applausi e l’affetto che le hanno sempre dimostrato.

