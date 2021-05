Victoria Beckham

L'ex Spice Girl ha postato un video nel quale suo marito David Beckham si allena nella palestra di casa

Statuario, muscoloso, in perfetta forma a dispetto dei suoi quasi 46 anni. David Beckham appare così in un video postato da sua moglie Victoria e “rubato” nel corso di un allenamento nella palestra di casa. La sequenza mostra l’ex calciatore di Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy e Milan a torso nudo, con un paio di pantaloncini scuri, ed è accompagnata da una frase ironica: “Sono l’unica ad allenarmi davvero?”. A pronunciarla è Victoria, che prende in giro suo marito con un pizzico di sarcasmo. Mentre il cane Fig resta seduto sulla base del tapis roulant.

“Fig aspetta pazientemente mentre ci alleniamo”, è il commento di Victoria Beckham in sottofondo. Che poi comincia a inquadrare il marito, colto mentre la osserva con le mani sui fianchi e lo sguardo divertito. In un altro post Victoria aveva nuovamente scherzato sulle abitudini del marito, rivelando che, complice l’emergenza Covid, lui si collega in video su Zoom indossando solo la parte superiore dell’abbigliamento. Insomma, camicia e maglietta su, ma solo un paio di boxer giù. “Penso che se le persone impegnate nella conversazione con lui lo vedessero, sarebbero piuttosto sorprese”, ha detto Victoria.

Ancora una volta la coppia fra le più glam del mondo appare unita e in perfetta sintonia. Pronta a godersi un momento molto atteso: il matrimonio del primogenito Brooklyn. Il giovane rampollo di casa Beckham è felicemente fidanzato con Nicola Peltz ed è pronto a portarla all’altare.

Victoria Beckham ironica

La ragazza nel frattempo ha già conquistato il cuore di David e Victoria Beckham. La ex Spice Girl ha recentemente condiviso uno scatto della futura nuora con un corpetto della sua famosa linea di abbigliamento addosso: “Sembra che la futura signora Beckham sia stata di nuovo nel mio guardaroba! Ma sei perdonata perché adoro questo corpetto VB su di te, Nicola”. Questa la frase postata con affetto da Victoria Beckham sui suoi social.

Victoria e David Beckham sono felicemente sposati dal 1999 e hanno quattro figli: Brooklyn 22 anni, Romeo 18, Cruz 16 e Harper 9. E dopo 22 anni di nozze, sembrano ancora amarsi alla follia.

