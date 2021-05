Ultimo con Jacqueline

Il cantante e Jacqueline hanno ufficializzato la relazione solo pochi mesi fa, e sono unitissimi

Ha quasi il sapore di una luna di miele la vacanza in Messico che si stanno godendo il cantante Ultimo (all’anagrafe Niccolò Moriconi) e la seconda figlia di Heather Parisi, Jacqueline Luna Di Giacomo. Una vacanza di cui i due ragazzi stanno lasciando testimonianza sui rispettivi social, postando foto e altrettante dediche d’amore.

Gara di romanticismo

In uno scatto si vedono Ultimo e Jacqueline abbracciati, sullo sfondo la vegetazione tropicale del Messico, l’oceano, il cielo. Ultimo scrive: “Così che tu non possa andare via!!!!!!”, una citazione dal suo ultimo singolo ‘Buongiorno vita’. In un’altra foto, mentre la coppia attende il tramonto, lei finge di prendere il sole tra le dita. Lui, in un lungo post, scrive: “La tua purezza mi ha reso una persona migliore e mi fa stare bene gridarlo a tutti”.

“Ti amo più… del pistacchio”

Jacqueline, sui suoi social, non è meno romantica. E condisce il sentimento con l’ironia: “Ti amo più del p… più del PISTACCHIO. L’ho detto!”. Si intuisce che lei vada pazza per il pistacchio.

Chi sono Ultimo e Jacqueline

Ultimo, cantante di successo, ha vinto Sanremo 2018 tra le Nuove Proposte con ‘Il ballo delle incertezze’.

Jacqueline, nata dalla relazione tra Heather Parisi e il suo compagno Giovanni Di Giacomo, ortopedico romano, è cresciuta tra Roma e Hong Kong (dove poi si è trasferita la madre), ha successivamente deciso di andare a vivere a Los Angeles per studiare recitazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata