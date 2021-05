Workout al limite per l'ex campionessa di sci con l'attore e star del wrestling

(LaPresse) Un allenamento insieme a un ex campione del wrestling non può che essere intenso e al limite dello sforzo atletico. E così è stato il workout in palestra per Lindsey Vonn, sotto l’attenta supervisione di Dwayne “The Rock” Johnson. I due sono amici da tempo e l’ex sciatrice non ha perso occasione per farsi “assistere” dall’attore, per anni star della WWE. Nelle storie pubblicate da Vonn sul proprio profilo Instagram, gli sforzi fisici sono visibili e anche perfettamente udibili per via dei suoi grugniti: segno evidente dell’incredibile carico sopportato dalla 36enne americana. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata