Il reality torna con la versione Nip su Canale 5

Con l’arrivo dell’estate torna puntualmente anche ‘Temptation Island 2021′. L’attesissimo reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi partirà con l’edizione 2021 da fine giugno, nella fascia oraria consueta. Confermato anche Filippo Bisciglia, che sarà saldamente al timone del reality come si legge sul sito del programma: “Il reality prodotto da Fascino tornerà in onda su Canale 5 da fine giugno e lo farà con l’edizione condotta da Filippo Bisciglia”.

In questi giorni Filippo Bisciglia, ospite a ‘Il Punto Z’, talk show condotto da Tommaso Zorzi su Mediaset Play, ha ringraziato De Filippi: “La vera forza del programma è Maria De Filippi. Ormai ‘Temptation Island’ negli Stati Uniti era finito. Maria ha avuto l’intuizione di portarlo in Italia e ora, dopo il grande successo avuto da noi da oramai diversi anni, lo stanno riproponendo in tutti Paesi. È semplicemente un genio ed è grazie a Maria che sto lavorando. Le voglio bene, a prescindere dal lavoro”.

Stessa spiaggia, stesso mare, stessa Isola. Il reality delle coppie sarà ambientato sempre a Is Morus Relais, in Sardegna. Situato direttamente sulla spiaggia, il resort immerso in un parco naturale di 7 ettari che si estende fino al mare, dal 2015 è la location prescelta per ‘Temptation Island’. Le riprese sono attese per la prima o la seconda settimana di giugno.

Solo Nip per l’edizione 2021 di ‘Temptation Island’

A differenza dell’anno passato che prevedeva la formula mista, personaggi famosi “mescolati” ai non famosi, l’edizione 2021 di ‘Temptation Island’ su Canale 5 sarà senza Vip. Secondo le indiscrezioni riportate da ‘Dagopsia’ il format vedrà solo coppie di sconosciuti indagare i propri sentimenti.

Nel reality condotto da Bisciglia ci saranno sei coppie di Nip che saranno assiduamente messe alla prova tra tentazioni continue e falò infuocati.

Divisi in gruppi separati (uomini da una parte, donne dall’altra), saranno rispettivamente sottoposti alle continue tentazioni da dodici donne e dodici uomini single. Successivamente, ogni settimana i Nip delle rispettive coppie saranno chiamati nel falò per vedere i filmati sul rispettivo partner e farsi un’idea sulle decisioni da prendere nell’ultimo falò. Al termine dei 21 giorni decideranno se continuare o interrompere la loro storia d’amore.

I casting sono aperti e sui social arriva l’invito a candidarsi: “Se siete una coppia stabile con un’età compresa tra i 20 e i 35 anni, non avete figli in comune e non siete sposati, non avrete problemi a partecipare a ‘Temptation Island’”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata