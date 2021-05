Francesco Monte

L'ex tronista, rivelazione di Tale e Quale Show, sta realizzando il progetto di diventare cantante

Da tronista di ‘Uomini e Donne’ a cantante. Francesco Monte sta per coronare il suo grande sogno con l’uscita del singolo, ‘Work This Out’, nel quale duetta con Lee Ryan dei Blue. Monte aveva già avuto modo di mettere in evidenza le sue doti canore. Proprio lui è stato infatti uno degli artisti rivelazione di ‘Tale e Quale Show’: durante la trasmissione ha cantato, dimostrando un notevole talento anche nelle imitazioni. Adesso può fare il definitivo salto nella musica, proseguendo un momento decisamente positivo.

Francesco Monte e i suoi amori

Ma i sogni, per essere realizzati, hanno bisogno di tanto lavoro, cosa su cui, in questi anni, Francesco Monte ha investito molto. Arrivato in televisione quasi per caso nel 2012 come tronista di ‘Uomini e Donne’, quando studiava Economia a Taranto, ha subito trovato il successo. E l’amore con la corteggiatrice Teresanna Pasquale. La loro storia è durata due anni, poco dopo Francesco ha cominciato una nuova relazione. Questa volta con Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen. Il loro fidanzamento è andato avanti per cinque anni, ma è finito bruscamente mentre lei, nella casa del ‘Grande Fratello Vip’, ha incontrato l’attuale compagno Ignazio Moser.

Nel frattempo lui ha continuato la sua gavetta, lavorando anche come modello. La nuova grande occasione è arrivata con ‘l’Isola dei Famosi’. Lui ha deciso di partire, anche per dimenticare Cecilia. E proprio lì ha incontrato una naufraga con la quale ha cominciato un flirt: Paola Di Benedetto. La storia è finita poco dopo, ma Francesco Monte non è arreso. Tornato in Italia ha colto una nuova sfida: la terza edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Proprio nella Casa ha conosciuto Giulia Salemi, con la quale presto è nata una liaison. Che, come la precedente, è finita in fretta.

Dopo altri due anni Francesco Monte ha finalmente incontrato un nuovo grande amore che dura ancora oggi: la modella (pugliese come lui) Isabella De Candia. Contemporaneamente, è riuscito a far crescere la sua passione per la musica: nel 2019 infatti si è cimentato col canto a ‘Tale e Quale Show,’ dove è tornato l’anno successivo. Con il brano ‘Andiamo Avanti’ è arrivato fra i 60 finalisti al Festival di Sanremo 2021, ma all’ultimo non è riuscito ad accedere alle gare. Adesso un nuovo singolo. Per continuare a sognare.

