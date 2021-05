Lo scrittore sui social fa una dedica romantica alla ex: “Sei una guerriera, un angelo”. Si pensa a un ritorno di fiamma

Fabio Volo, a sorpresa, dedica su Instagram un messaggio carico d’amore a Johanna Hauksdottir, sua ex compagna con cui ha avuto due figli. Lo fa in occasione dei 40 anni di lei. E molti pensano a un ritorno di fiamma.

Fabio Volo: “Sei una guerriera, un angelo”

“Tanti auguri Johanna! Sei sempre una ragazzina, un eterno spirito libero, una donna straordinaria, una guerriera coraggiosa, un angelo caduto dal cielo e anche una gran gnocca. Grazie per essere esattamente ciò che sei e come sei!”. Lo ha scritto sui suoi social Fabio Volo, scrittore di successo, conduttore radiofonico, sceneggiatore e attore, considerato uno scapolo impenitente fino a prima di conoscere Johanna, appunto.

Lei insegnante di pilates

La donna che,ha fatto mettere la testa a posto Volo è Johanna Hauksdottir (qui il suo Instagram dove si firma Johanna Maggy), un’istruttrice di pilates e blogger islandese. I due si sono conosciuti tramite un’amica comune nel 2011 a New York (dove lui si trovava per girare un film). È stato un colpo di fulmine. Due anni dopo è nato il primo figlio, Sebastian, e nel 2015 il secondo, Gabriel.

Improvvisamente l’estate scorsa la crisi

Sembrava andare tutto bene, fino a quando, la scorsa estate, lei sui suoi social ha pubblicato una foto in cui era accanto a degli scatoloni, annunciando che stava cambiando casa. Non lo ha detto, ma tutti hanno pensato a una separazione da Volo. La rottura non è mai stata confermata, ma neanche smentita. Tuttavia nei mesi successivi non si sono più viste sui social foto in coppia dei due.

Tutto come prima?

All’improvviso però, due settimane fa, è spuntata sull’Instagram di lui una foto in cui Volor era con degli amici. E c’era anche Johanna. Ora arriva anche quel messaggio esplicito d’amore di lui a lei che fa pensare che i problemi (qualunque essi fossero), siano solo un brutto ricordo.

