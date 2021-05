Jennifer Aniston

L'attrice di Friends sarebbe sul punto di sposarsi per la terza volta e adottare una bambina

Body attillato nero, jeans, tacchi alti, solito sorriso rassicurante e i lunghi capelli biondi sempre in primo piano. Nonostante i suoi 52 anni, Jennifer Aniston sembra più in forma che mai. L’attrice è stata paparazzata a Los Angeles, mentre era intenta a divertirsi con un gruppo di amici, fra i quali anche il nuovo fidanzato, il regista Will Speck.

Secondo molti rumor i due sarebbero sul punto di sposarsi. A confermarlo sarebbe un particolare non passato inosservato: durante la cerimonia per la consegna del Golden Globe, Jennifer Aniston avrebbe sfoggiato un bellissimo anello di diamanti all’anulare sinistro. La coppia si è incontrata nel 2016 sul lavoro, durante le riprese del film ‘Office Christmas Party’, girato mentre lei era ancora impegnata con l’allora marito Justin Theroux, dal quale ha divorziato nel 2017 restandone però molto amica.

“Direi che siamo rimasti amici”, ha confermato Justin. “Non parliamo tutti i giorni, ma ci chiamiamo magari con FaceTime. Ci scriviamo. La nostra non è stata una rottura drammatica, ci vogliamo ancora molto bene. Sono sincero quando dico che ho a cuore la nostra amicizia”. Tre anni dopo sia Justin che Jennifer, hanno insomma ritrovato la loro serenità e adesso lei può programmare un nuovo futuro. Nel quale, a quanto pare, potrebbero anche esserci dei figli.



Jennifer Aniston di nuovo innamorata

adottare una bambina ospite di un orfanotrofio messicano. La notizia ha fatto il giro del mondo, ma è stata anche smentita. Lasciando però un alone di mistero intorno alle reali intenzioni della Rachel di 'Friends', perché i suoi amici più stretti dicono che l'indiscrezione ha un fondamento e che la piccola potrebbe raggiungere Jennifer già il prossimo giugno. Jennifer Aniston, che in passato è stata sposata anche con il collega Brad Pitt , non è mai diventata mamma. Ma secondo persone a lei molto vicine starebbe pensando diospite di un orfanotrofio messicano. La notizia ha fatto il giro del mondo, ma è stata anche smentita. Lasciando però un alone di mistero intorno alle reali intenzioni della Rachel di 'Friends', perché i suoi amici più stretti dicono che l'indiscrezione ha un fondamento e che la piccola potrebbe raggiungere Jennifer già il prossimo giugno. La voglia di maternità di Jennifer Aniston non è una novità. Un anno fa, in occasione dei festeggiamenti per i suoi 51 anni, si era lasciata andare a una confidenza: “ Non è molto quello che mi vedo fare in futuro, ma c’è un piccolo screenshot nel mio cervello, dove sento l’oceano, vedo l’oceano, sento risate, vedo bambini correre , sento ghiaccio in un bicchiere, sento l’odore di cibo in cottura. Questa è la gioiosa istantanea nella mia testa”. Una fotografia che presto potrebbe diventare realtà.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata