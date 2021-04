Per il vincitore del Grande Fratello Vip dopo il nuovo amore arriva anche la nuova casa

La vita sorride a Tommaso Zorzi e apre le porte di una nuova casa. Il 26enne influencer e vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è in questo momento tra i personaggi più richiesti della stagione televisiva. Entrato ufficialmente nella grande famiglia di Mediaset, Tommaso Zorzi è opinionista dell”Isola dei famosi‘, ospite del ‘Maurizio Costanzo Show’, e con il grande giornalista ha anche un programma in radio (leggi qui). La professione va alla grande, il cuore è in fermento (qui il nuovo amore per Lorenzo), e adesso arriva anche una nuova casa: “Mi spiace lasciare quella vecchia, ma non ci sto più”, ha detto su Instagram.

Casa su porta Venezia per Tommaso Zorzi

Tommaso ha condiviso con i suoi follower su Instagram alcune immagini del nuovo appartamento in cui si trasferirà: ampi spazi luminosi, doppio salone con libreria ad arco sulla porta, cucina a vista, camera da letto con armadi a muro e parquet ovunque. E vista su Porta Venezia, zona vivace e centralissima di Milano.

“Nella casa nuova non ho ancora mobili, non ho ancora tende, ma la tequila c’è”, conclude Zorzi su Instagram. Pronti per brindare.

