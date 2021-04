Stefania Orlando

Il video dell'ultima canzone dell'ex gieffina diventa virale in rete

Non si arresta la popolarità di Stefania Orlando. Dopo il successo al Grande Fratello Vip 5, grazie anche alla complicità con Tommaso Zorzi, la presentatrice romana, che canta per passione da anni, diventa virale con il video della sua ultima canzone ‘Babilonia’.

Il video era stato lanciato quando la showgirl era ancora nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, e in sole 24 ore dalla pubblicazione ha ottenuto più di 100.000 visualizzazioni, posizionandosi nelle tendenze di YouTube. La hit sembra destinata, quindi, a diventare un tormentone che ci accompagnerà per tutta l’estate.

La clip, girata in Emilia Romagna, vede la presentatrice romana seduta su un grande trono dorato che, tra un passo di ballo e abiti da sogno, si scatena su ritmi caraibici e atmosfere estive. Numerosi i messaggi sui profili social della Orlando da parte dei fan che l’hanno nominata ‘Regina’ dell’estate.

Stefania Orlando, regina delle tendenze grazie agli amici del GF Vip

A sostenere la showgirl, oltre ai fan, arrivano gli amici che con lei hanno condiviso il suo percorso nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Tommaso Zorzi è stato il primo a supportare Stefania, e per primo ha condiviso il brano sui suoi profili social. Anche Francesco Oppini, Andrea Zenga e Andrea Zelletta si sono scatenati sul web per supportare l’amica. Poco entusiasmo e nessun sostegno invece da parte delle delle ex compagne del ‘GF’ Dayane Mello, Maria Teresa Ruta, che vantavano nella casa del ‘GF’ un’amicizia con la Orlando. Così come da parte di Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Ma Stefania non si fa intimidire e reagisce da vera Queen.

Testo Babilonia

Le luci del tramonto

l’effetto del jet leg

da tanto sto cercando

l’isola che non c’e’

Negroni o Moscow Mule, non so decidi tu

la sabbia brucia i piedi, il vento che porta un raggetton

la maglia rolling stones

Non si conta il tempo, un giorno passa in un’ora

notti con l’asfalto che si attacca alla suola

rivoluzione, un aquilone

(babi babi)

Cercando babilonia ho trovato te

libri di Bukowski, sabbia e mare mossi

la tua pelle nera

come una grande festa

come sole in testa

insieme siamo un quadro di Monet

un fiume di gente, la luna si accende su questa sera

babilonia babilonia babilonia babilonia aiaiaiai

fino a notte fonda cercando ancora

babilonia babilonia babilonia babilonia aiaiaiai

fino a notte fonda balliamo ancora

Le stelle stanno in fila

come nell’hall of fame

il bello arriva ora

“baby let’s start the game”

dai vieni via con me, nell’aria il mio Chanel

portami adesso a vedere l’alba come King Kong

sui tetti di New York

Puoi fermare il tempo riguardando una storia

o baciare ad occhi chiusi andando a memoria

rivoluzione, birra al limone

(babi babi)

Cercando babilonia ho trovato te

libri di Bukowski, sabbia e mare mossi

la tua pelle nera

come una grande festa

come sole in testa

insieme siamo un quadro di Monet

un fiume di gente, la luna si accende su questa sera

babilonia babilonia babilonia babilonia aiaiaiai

fino a notte fonda cercando ancora

babilonia babilonia babilonia babilonia aiaiaiai

fino a notte fonda balliamo ancora

E se dovro’ partire

perche’ un viaggio non puo’ che finire

ho tenuto nelle mie valige

un biglietto per te

in un posto cosi la notte non mi sembra vera

ma e’ da vivere

Cercando babilonia ohoh ohoh ohoh

come una grande festa

come sole in testa

insieme siamo un quadro di Monet

un fiume di gente, la luna si accende su questa sera

babilonia babilonia babilonia babilonia aiaiaiai

fino a notte fonda cercando ancora

babilonia babilonia babilonia babilonia aiaiaiai

fino a notte fonda balliamo ancora

(babi babi)

