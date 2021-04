Ballerina e conduttrice televisiva, sposata con un chirurgo plastico, non ha l'ansia delle rughe

Samanta Togni, ballerina, insegnante di ballo e conduttrice televisiva, nonché storico volto di ‘Ballando con le Stelle’, è entrata ufficialmente negli ‘anta’. La bella e bravissima danzatrice festeggia anche un anno di matrimonio con il secondo marito Mario Russo, 49 anni, chirurgo estetico, che si divide fra l’Italia e Dubai.

Samanta Togni: “Non ho l’ansia della ruga”

Nonostante la fortuna di avere in casa un professionista della chirurgia estetica, Samanta non ha mai ceduto alla tentazione di fare qualche ritocco. Infatti racconta in una lunga intervista al settimanale ‘Oggi’: “Essendo una ballerina, ho un rapporto con il mio corpo sempre molto critico. E mi guardo allo specchio per trovare gli eventuali difetti. Ma con gli anni che passano coltivo un rapporto pacifico, non ho l’ansia della ruga”.

“Certo”, continua, “mi piacerebbe invecchiare nel miglior modo possibile e quindi mi sottopongo a qualche trattamento. Ancora reggo botta e non ci voglio pensare, ma se dovessi rifarmi, mi fiderei ciecamente di mio marito. Con il buon senso che guida anche il suo lavoro di chirurgo: niente eccessi, solo interventi migliorativi”.

Dalla danza alla tv

Samanta Togni, figlia d’arte di Sandro Togni e Loredana Camilli, entrambi ballerini, a soli tredici anni conquista la finale al Blackpool Dance Festival, il concorso di danza più antico del mondo. Da allora si impone come una delle migliori ballerine professioniste. La tv arriva nel 2005, quando in Italia, partecipa alla prima edizione di ‘Ballando con le stelle’. Insieme al conduttore televisivo Fabrizio Frizzi si classifica al 5º posto. Da quel momento in poi la sua presenza al programma condotto da Milly Carlucci sarà costante per ben dodici edizioni. Nel 2016 partecipa a ‘Ballando con le stelle’ come concorrente e vincendo l’undicesima edizione in coppia con l’attore Iago García.

Da settembre 2020, conduce in coppia con Giancarlo Magalli la nuova edizione dei ‘I fatti vostri’.

Il matrimonio a ridosso del lockdown

Samanta si sposa molto giovane con l’imprenditore Mirko Trappetti. A 23 anni diventa mamma. Dal 15 febbraio 2020 è sposata con il chirurgo Mario Russo (già papà di tre figli). Così, in pieno primo lockdown, Samanta ha iniziato la vita matrimoniale.

