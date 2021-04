Manuela Ferrera e Ignazio Moser in un gioco fotografico. Foto da Instagram

La showgirl, che puntava a sedurre Ignazio Moser, è stata eliminata dal reality di Canale 5

Più che la passione per Ignazio Moser, nel caso di Manuela Ferrera poté la fame. La ex meteorina del ‘TG4’, modella e showgirl, 37 anni, è stata eliminata dall”Isola dei famosi’ proprio in coincidenza con lo sbarco del nuovo naufrago Ignazio, sul quale aveva intenzione di sfoderare tutto il suo sex appeal.

Dopo essere stata eliminata al televoto, Manuela ha prima raggiunto Beatrice Marchetti a Playa Imboscada (una sorta di rifugio per i concorrenti bocciati in attesa di ripescaggio), poi ha deciso di gettare la spugna e di tornare in Italia.

“Io credo che sia abbastanza, che sia il momento di tornare a casa. Sono tanto dimagrita. Complimenti a te Beatrice che stai giocando da sola. È stato un inferno. So che sono durata solo una settimana, ma per me è stata una settimana durissima. Ci tengo a tornare a casa. Mi manca la mia famiglia. Sono dimagrita tanto e non credo di essere utile a Beatrice” ha detto la showgirl in collegamento con lo studio.

Manuela Ferrera: obiettivo fallito

Come detto, l’obiettivo di Manuela era di sedurre Ignazio, 28 anni, figlio di Francesco Moser, uno tra i più importanti ciclisti italiani. Ignazio in realtà è fidanzato con Cecilia Rodriguez, conosciuta in un altro reality, la seconda edizione del Grande Fratello Vip, nel 2017, e più lasciata.

Ferrera, appena arrivata in Honduras, non era passata inosservata, proprio grazie alla sua spiccata sensualità. Un altro concorrente, il giovane youtuber napoletano Awed, aveva da subito manifestato un certo interesse per lei.

Con l’arrivo del giovane Moser la situazione sembrava destinata a scaldarsi. Prima di iniziare la sua avventura all’lsola, Ferrera aveva rilasciato un’intervista al settimanale ‘Nuovo Tv’ in cui diceva di Ignazio: “Sono sicura che mi guarderà, dato che sono una bella visuale“.

Cecilia Rodriguez può stare serena

Il neo-naufrago era attesissimo anche dai telespettatori del reality condotto da Ilary Blasi, ma aveva dovuto ritardare il suo sbarco perché trattenuto in Messico per una piccola disavventura burocratica.



Si prevedevano scintille, secondo l’esperto di gossip Armando Sanchez, perché Cecilia Rodriguez è gelosissima di Ignazio. Addirittura, giorni fa si diceva che lo avesse convinto a non partire per l’Honduras. A questo punto Cecilia può stare serena: l’uragano Ferrera ha lasciato l’Isola senza creare scompensi.



Ricordiamo che questa edizione del reality di Canale 5 è visibile in contemporanea streaming sul portale Mediaset Play Infinity.

