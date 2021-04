Alex Belli e Delia Duran

Il modello alle Maldive, a sorpresa, ha fatto la proposta di nozze alla compagna venezuelana. In un modo super romantico...

Alex Belli ha chiesto in sposa Delia Duran, sua fidanzata da un paio d’anni. E lo ha fatto nel più romantico dei modi: alle Maldive con una cena in riva al mare, sabbia bianca bellissima, calici di vino, pesce freschissimo. Quando è arrivata la prima portata lui ha sollevato la cloche, lei ha visto la scatoletta dell’anello. Ha capito subito che era un anello particolare. L’ha raccontato lo stesso Alex Belli in una intervista al settimanale ‘Chi’. “Delia è scoppiata a piangere. Non se l’aspettava anche perché non ne avevamo parlato prima”, ha detto Belli. La risposta di Delia, ovviamente è stata “sì”.

Alex Belli alle Maldive per lavoro, ma non solo…

Alex Belli ha raccontato di essere andato alla Maldive, “ufficialmente per lavoro”. “Stiamo scattando diverse campagne pubblicitarie”, ha detto, “ma prima di partire avevo organizzato già tutto e lei, fino all’ultimo, non ha intuito nulla”.

A quando le nozze?

“Vorremmo organizzarle per quest’estate”, ha spiegato Belli sempre a ‘Chi’, “ma tutto dipende dai prossimi decreti relativi alla pandemia. In ogni caso, sarà una cerimonia piuttosto intima, con la mia famiglia, la famiglia di Delia, che verrà dal Venezuela, e gli amici più importanti”.

“Siamo due anime affini”

Alex Belli si è lasciato andare a una dedica d’amore molto intensa per Delia: “Ho voglia di costruire qualcosa di solido, ho voglia di celebrare l’amore maturo e consapevole, ho voglia di farlo con Delia perché è la prima donna da cui mi sento veramente capito e amato per quello che sono e viceversa. Siamo due anime affini”.

Belli e Delia sono legati da un paio d’anni. Lui ha già un matrimonio alle spalle, con Katarina Raniakova, con la quale è stato quattro anni fino al 2017. Ha avuto anche un’importante relazione anche con Mila Suarez.

