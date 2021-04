Valeria Marini e Gianmarco Onestini

I due italiani scaldano il reality spagnolo

Da quando sono entrati nel cast di ‘Supervivientes’ (la versione spagnola de ‘L’Isola dei Famosi’) Valeria Marini e Gianmarco Onestini sembrano aver intensificato i rapporti interpersonali.

I due concorrenti italiani del programma spagnolo sono riusciti a creare una sinergia che supera la normale vicinanza tra connazionali all’estero. Le strade televisive di Marini e Onestini si intrecciano dal 2017, quando Valeria è ospite nella Casa del ‘GF Vip’ e lì incontra in veste di concorrente Luca Onestini, fratello di Gianmarco.

La Spagna tifa per Valeria Marini e Gianmarco Onestini

Al pubblico spagnolo questo legame sta piacendo molto, anzi moltissimo. I dati parlano chiaro: sono i naufraghi più amati e condivisi dal popolo dei social.

Giorni fa si era pensato addirittura a un flirt, in seguito a una dichiarazione esplicita di Valeria: “Sono innamorata di Gianmarco e dell’Isola”.

Dopo le parole della bionda showgirl, Onestini ha rincarato la dose, alimentando i dubbi degli amanti del gossip: “Amo stare vicino al fuoco, ma di più vicino a te”.

L’episodio non passerà inosservato agli occhi dell’esuberante conduttore del reality show di Telecinco, Jorge Javier Vázquez, che troverà un modo per punzecchiare la coppia e mettere più pepe al reality, come sottolinea l’esperto di gossip Armando Sanchez.

