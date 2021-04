Tommaso Zorzi

Il volto di Mediaset paparazzato con il suo nuovo compagno ha deciso di non nascondersi più

Dopo le prime indiscrezioni, e le foto apparse sulla stampa, arriva la conferma: Tommaso Zorzi ha un nuovo amore. È stato lo stesso volto di Mediaset a confermarlo nel corso della quarta puntata de ‘Il Punto Z’, programma che conduce su Mediaset Play: quando uno degli ospiti gli ha confessato di averlo visto compagnia chiedendoli come vada l’amore in questo periodo, Tommaso Zorzi ha risposto senza esitazioni: “Bene. Verrò in terapia di coppia da te”.

L’opinionista de ‘L’Isola dei Famosi’ e vincitore del ‘Grande Fratello Vip’ (e ora conduttore radio con Maurizio Costanzo) non ha fatto alcun riferimento diretto a Lorenzo, il ragazzo del quale sembra proprio essersi innamorato. Ma dalle sue parole pare chiaro che questo legame non sia più soltanto un gossip o una semplice amicizia, ma un deciso cambio di rotta della sua vita sentimentale.

A svelare il legame fra Tommaso e Lorenzo sono state una serie di foto scattate nel centro di Milano. Nelle immagini, pubblicate da ‘Chi’, la coppia appare più affiatata che mai, intenta a passeggiare mano nella mano, tra sorrisi e abbracci. Segno che i due hanno deciso di uscire definitivamente allo scoperto. Ma chi è il nuovo amore di Tommaso Zorzi?

Il suo nome è Lorenzo Tito Campi ed è l’erede di una famiglia bene di Torino. Di lui si sa solo che è un grande appassionato di arte, di musica e di moda. Tommaso Zorzi lo avrebbe conosciuto grazie a un’amica comune, Didi, e poi avrebbe cominciato a frequentarlo in segreto. I due avrebbero passato insieme il 25 aprile e poi, una volta deciso di rendere pubblico il loro legame, non si sono più nascosti.

Tommaso Zorzi finalmente felice

Insomma, per Tommaso Zorzi è proprio un periodo felice. Il conduttore si è più volte definito sfortunato e insicuro in amore. Spesso ha parlato della sua vita sentimentale in modo ironico, quasi a voler sdrammatizzare. Questa volta, però, il suo atteggiamento sembra essere diverso.



