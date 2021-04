Gabriel Garko dà addio a suo padre su Instagram

Da tempo il padre di Gabriel Garko combatteva contro una grave malattia.

Gabriel Garko ha detto addio a suo padre sui social. Da tempo Dario Claudio Oliviero, ex pasticciere originario di Vicenza (l’attore all’anagrafe è Dario Gabriel Oliviero) combatteva contro una grave malattia. Ora il lutto, che l’attore ha condiviso su Instagram: “Ciao papà, fai buon viaggio”.

Una carrellata di foto ritraggono il padre in età giovanissima con la moglie. L’ultima immagine, più attuale, immortala Gabriel Garko con i genitori.

Dopo il suo coming out ufficiale, Garko aveva dichiarato in un’intervista: “Mia mamma e mio papà sono stati due genitori meravigliosi perché non mi hanno mai giudicato per alcun tipo di scelta che ho fatto e le mie sorelle pure, anzi mi hanno sempre aiutato, coperto”.

Fan e colleghi si uniscono al dolore di Gabriel Garko

Migliaia i commenti e i messaggi di cordoglio arrivati dai fan e dai colleghi. Non poteva mancare l’abbraccio di Gabriele Rossi, storico ex fidanzato di Garko, con un emoticon a forma di cuore. A manifestare la propria vicinanza a Garko anche Stefania Orlando, Eva Henger, Elena Barolo, Adua Del Vesco (pseudonimo di Rosaria Cannavò).

“Gabriel avevi bisogno di un buon angelo, ora ce l’hai non dimenticarlo mai”, ha scritto l’attrice Eva Grimaldi. “Ti stringo forte amico mio” il commento affettuoso di Asia Argento.

