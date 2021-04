Ambra Angiolini

L'attrice e l'ex allenatore della Juve, dopo quattro anni, sarebbero a un passo dall'addio

L’attrice Ambra Angiolini e l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, dopo 4 anni d’amore, sarebbero in crisi. A lanciare la notizia il settimanale ‘Di Più’, secondo cui la coppia in questo momento sarebbe più distante che mai.

Ambra Angiolini e Allegri distanti fisicamente e personalmente

La distanza tra Ambra Angiolini e Max Allegri sarebbe prima di tutto fisica. Ambra infatti è stata a lungo a Potenza per le riprese del film ‘La notte più lunga dell’anno’. Allegri invece risulta essere a Montecarlo.

Ma la distanza sarebbe anche in qualche modo personale: i due, nell’arco dei loro 4 anni insieme, hanno più volte detto di voler andare a convivere, cosa che però alla fine non hanno mai fatto. E questa mancata decisione sembra la spia di qualcosa che non va nella coppia, o comunque di un desiderio di indipendenza.

Allegri vuol tornare in campo

In più c’è la situazione professionale di Allegri che, dopo 2 anni di stop, sembra scalpitare per tornare in pista. “Le cose forse stanno cambiando”, avrebbe detto una persona vicina all’allenatore, “lui sta decidendo in questi giorni il suo futuro. Vuole a tutti i costi rimettersi in gioco ed è uno dei più corteggiati dalle grandi squadre”. In prima fila ci sarebbe la Juventus, che mediterebbe una sostituzione di Andrea Pirlo.

Sia Ambra sia Allegri sono genitori di due figli. Ambra di Jolanda e Leonardo, avuti con l’ex Francesco Renga. Allegri di Valentina e Giorgio, frutto di due diverse relazioni.

