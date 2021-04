ElodieIns

Video bollente della cantante: danza in sala prove in body e stivali

(LaPresse) Elodie è sempre più incantevole. La cantante ha mandato in estasi i suoi quasi due milioni e mezzo di follower pubblicando su Instagram una “story” ad alto tasso erotico. Nel video la 30enne balla in modo sensuale in sala prove sulle note della celebre ‘Crazy In Love’ di Beyoncé indossando un body attillatissimo e un paio di stivali. E tutti i fan apprezzano… DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

