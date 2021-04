Diletta Leotta e Ryan Friedkin in un gioco fotografico

La conduttrice su Instagram se l'era presa con il “giornalismo spazzatura”. Ma il settimanale pubblica le immagini di lei con il figlio del proprietario della Roma

Diletta Leotta contro il gossip, nuovo capitolo. La conduttrice radio e tv con due post su Instagram aveva bersagliato quello che aveva bollato come “giornalismo spazzatura”.

Il settimanale ‘Oggi’ arriva però in edicola con delle foto che sembrano smentire, almeno in parte, il volto di Dazn.

Diletta Leotta e Ryan Friedkin

Il comunicato stampa ufficiale della rivista infatti parla di “foto esclusive che documentano per la prima volta la storia d’amore tra Diletta Leotta e il vice-presidente della Roma Ryan Friedkin, di cui tanto si parla in questi giorni. ‘Oggi’ dimostra come la love-story, che per Dagospia è tuttora in corso, risalga ad almeno cinque mesi fa. Le foto, infatti, sono del 20 dicembre scorso e non lasciano dubbi: la coppia si abbraccia, si bacia quasi con ferocia”.

Amicizia o amore?

“Uno scoop” continua la nota “proprio nel momento in cui Leotta, sui social, si lamenta che venga messa in dubbio l’autenticità del suo amore con Can Yaman: ‘Perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata?’. Nello stesso post, la conduttrice di Dazn sembra proprio fare un riferimento a Friedkin: ‘Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perché se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore?’”.

